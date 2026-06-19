به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمینژاد، رئیس گروه توسعه نیروگاهها در صنایع و شهرکهای خورشیدی سازمان ساتبا گفت: با توجه به مشوقهای در نظر گرفته شده برای صنایع، از جمله معافیتهای مرتبط با مدیریت خاموشی و همچنین الزامات ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان، صنایع با مصرف بیش از یک مگاوات مکلف به احداث نیروگاههای تجدیدپذیر هستند.
وی در مصاحبه با سیما افزود: در بخش صنایع کوچک نیز تاکنون بیش از ۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث شده است. همچنین بیش از دو هزار نیروگاه خورشیدی بر روی سقف واحدهای صنعتی نصب شده و برخی صنایع نیز به صورت مزرعهای اقدام به ساخت نیروگاه کردهاند که این روند از افزایش مناسبی برخوردار است.
قاسمینژاد با بیان اینکه در صورت همراهی و حمایت دولت، توسعه این نیروگاهها با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: اگر همه صنایع بزرگ و کوچک مشمول این تکلیف قانونی به تعهدات خود عمل کنند، حداقل ۱۰ هزار مگاوات برق از محل انرژیهای تجدیدپذیر به ظرفیت تولید کشور افزوده خواهد شد که معادل حدود ۱۰ درصد ظرفیت مورد نیاز شبکه برق است.
رئیس گروه توسعه نیروگاهها در صنایع و شهرکهای خورشیدی ساتبا ادامه داد: بر اساس قانون، صنایع از سال ۱۴۰۷ موظف خواهند بود ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر یا تابلوی سبز برق تأمین کنند.
وی خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری صنایع در ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر علاوه بر انجام تکلیف قانونی، زمینه بهرهمندی کامل از معافیتهای مدیریت خاموشی را فراهم میکند. بر این اساس، صنایع متناسب با میزان تحقق تعهدات خود، از درصدهای مختلف معافیتهای اعمالی وزارت نیرو برخوردار خواهند شد.
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