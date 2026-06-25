به گزارش خبرگزاری مهر از ساتبا، علی قاسمی‌نژاد با اشاره به آغاز طرح ایجاد شهرک‌های تخصصی انرژی خورشیدی در سال‌های اخیر اظهار کرد: با توجه به وجود برخی بروکراسی‌ها و مشکلات در مسیر دریافت مجوزها، تأمین زمین و اتصال نیروگاه‌ها به شبکه برق، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت به این جمع‌بندی رسیدند که زیرساخت‌های موردنیاز برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را در قالب شهرک‌ها و زون‌های تخصصی فراهم کنند.

وی افزود: در این مدل، تمامی زیرساخت‌های لازم از جمله اتصال به شبکه برق از پیش آماده می‌شود و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی تنها با مراجعه به شرکت شهرک‌های صنعتی یا ساتبا می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزهای لازم را دریافت و عملیات احداث نیروگاه خود را آغاز کنند.

قاسمی‌نژاد تاکید کرد: این طرح به صورت آزمایشی در شهرک‌های خورشیدی شال قزوین، خوسف خراسان جنوبی و راین کرمان اجرا شد و استقبال سرمایه‌گذاران به گونه‌ای بود که ظرفیت زمین‌های این شهرک‌ها در مدت کوتاهی تکمیل شد.

وی یکی از عوامل موفقیت این طرح را قیمت مناسب زمین و فراهم بودن زیرساخت‌های اتصال به شبکه عنوان کرد و گفت: توافق‌های انجام‌شده میان وزارت نیرو و وزارت صنعت موجب شد زمین‌ها با حداقل هزینه و خدمات موردنیاز در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.