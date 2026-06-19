به گزارش خبرنگار مهر؛ خطبه‌های نماز جمعه این هفته در شهرهای مختلف استان البرز، بیش از هر چیز بر ضرورت حفظ انسجام داخلی در شرایط حساس کنونی متمرکز بود.

ائمه جمعه با تأکید بر نقش وحدت ملی در عبور از تهدیدها و بحران‌ها، تبعیت از رهنمودهای رهبر انقلاب، تقویت همدلی میان مردم و مسئولان، مقابله با جنگ شناختی دشمن و هوشیاری در برابر تهدیدهای خارجی را از مهم‌ترین الزامات تداوم اقتدار و امنیت کشور برشمردند.

خطبه‌های نماز جمعه این هفته در کرج، ساوجبلاغ، فردیس، کمالشهر و طالقان نشان می‌دهد که اگرچه هر یک از ائمه جمعه از زاویه‌ای متفاوت به مسائل روز کشور پرداختند، اما در تأکید بر حفظ وحدت ملی، حمایت از رهبری، بی‌اعتمادی به دشمن و ضرورت هوشیاری عمومی اشتراک نظر داشتند.

وحدت ملی مؤلفه اصلی اقتدار کشور

آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج، در خطبه‌های این هفته با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی جامعه، تأکید کرد که یکی از مهم‌ترین اهداف دشمن برهم زدن اتحاد ملی است.

وی اجتماع و حضور مردم را پشتوانه میدان نبرد و دیپلماسی دانست و تصریح کرد که انسجام مردمی از مهم‌ترین عوامل قدرت جمهوری اسلامی در مواجهه با تهدیدهای خارجی به شمار می‌رود.

در همین راستا، حجت‌الاسلام والمسلمین قادر محمدی، امام جمعه فردیس، وحدت ملی را «اتحاد مقدس» خواند و آن را عامل اصلی موفقیت ملت ایران در عبور از بحران‌ها و تهدیدها دانست.

وی با اشاره به تجربه‌های تاریخی انقلاب اسلامی تأکید کرد که هرجا مردم و مسئولان در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، کشور توانسته از پیچ‌های دشوار عبور کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله مختاری، امام جمعه ساوجبلاغ نیز با استناد به پیام رهبر انقلاب، «وحدت، وحدت، وحدت» را راهبرد اصلی کشور در مرحله پیش‌رو عنوان کرد و هشدار داد که حتی اختلافات موجه نیز نباید به تضعیف انسجام داخلی منجر شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی نورپور، امام جمعه کمالشهر، نیز با تقدیر از حضور و ایستادگی مردم، پایداری ملت ایران را یکی از عوامل اصلی ناکامی دشمنان در دستیابی به اهداف خود دانست.

تبعیت از رهبری محور مشترک خطبه‌های جمعه

یکی از برجسته‌ترین محورهای خطبه‌های این هفته، تأکید بر جایگاه رهبری در هدایت جامعه و ضرورت تبعیت از رهنمودهای ایشان بود.

آیت‌الله حسینی همدانی با بیان اینکه وظیفه امت، پیروی و اطاعت از امام است نه ارائه تحلیل، خاطرنشان کرد که رهبر انقلاب با مواضع حکیمانه و هوشمندانه خود از حقوق ملت دفاع کرده و مسیر حرکت کشور را ترسیم می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب تفاهم اخیر را به صورت مشروط پذیرفته‌اند، تأکید کرد که عدم پذیرش نظر دشمن یک دستورالعمل روشن است و همگان منتظر تحقق شروط اعلام‌شده هستند.

امام جمعه ساوجبلاغ نیز پیام رهبر انقلاب را «حکیمانه، دقیق، صریح و دلگرم‌کننده» توصیف کرد و گفت این پیام ضمن آشکار ساختن استیصال دشمن، راهبرد وحدت ملی، نظارت مردمی و هوشیاری نیروهای مسلح را برای آینده ترسیم کرده است.

در فردیس نیز حجت‌الاسلام محمدی با اشاره به پیام‌های رهبر انقلاب، «نظارت هوشمندانه» و «صبر راهبردی» را دو راهبرد مهم در شرایط کنونی دانست و بر ضرورت توجه مردم و مسئولان به این دو اصل تأکید کرد.

حجت‌الاسلام ذوقی، امام جمعه موقت طالقان، نیز با بازخوانی بیانات رهبر انقلاب، تحقق شروط اعلامی و پیگیری مطالبات ملی را مورد تأکید قرار داد.

هشدار نسبت به جنگ شناختی و اختلال محاسباتی

بخش مهمی از خطبه‌های این هفته به هشدار درباره جنگ شناختی دشمن و تلاش برای تغییر محاسبات جامعه اختصاص داشت.

امام جمعه کرج با بیان اینکه اصلی‌ترین برنامه دشمن ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی مردم و مسئولان است، تأکید کرد که اشتباه در محاسبات می‌تواند جای حق و باطل، شهید و جلاد و دوست و دشمن را تغییر دهد.

وی تصریح کرد که آمریکا همچنان دشمن اصلی جمهوری اسلامی است و فراموش کردن این واقعیت، نوعی خطای محاسباتی محسوب می‌شود.

آیت الله حسینی همدانی همچنین نفوذ را مهم‌ترین ابزار دشمن برای ایجاد اختلال ذهنی دانست و هشدار داد که اگر جامعه نسبت به این مسئله غفلت کند، زمینه تحقق اهداف دشمن فراهم خواهد شد.

بی‌اعتمادی به دشمن نقطه اشتراک ائمه جمعه

موضوع بی‌اعتمادی به آمریکا و ضرورت هوشیاری در برابر رفتار دشمن نیز از دیگر محورهای مشترک خطبه‌ها بود.

امام جمعه ساوجبلاغ با اشاره به سابقه عهدشکنی آمریکا، تأکید کرد که این کشور نه در میدان جنگ و نه در عرصه مذاکره قابل اعتماد نیست و ملت ایران باید با دقت روند تحولات را دنبال کند.

وی با اشاره به مسئولیت مردم در نظارت بر روند اجرای تفاهمات، خواستار تداوم مطالبه‌گری و حضور آگاهانه در صحنه شد.

امام جمعه کمالشهر نیز بر لزوم رصد دقیق رفتار طرف مقابل تأکید کرد و گفت هرگونه اقدام متقابل باید بر اساس رفتار دشمن صورت گیرد و تجربه‌های گذشته نباید نادیده گرفته شود.

در فردیس نیز حجت‌الاسلام محمدی، هوشیاری در برابر دشمن را یک وظیفه دائمی دانست و آن را در کنار وحدت ملی و اقتصاد مقاومتی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حفظ اقتدار کشور برشمرد.

امام جمعه موقت طالقان نیز با اشاره به سابقه رفتار دشمنان، ابراز امیدواری کرد که تفاهمات جاری بدون نیرنگ و بدعهدی اجرا شود، اما در عین حال بر ضرورت مراقبت و هوشیاری تأکید کرد.

ایران قوی راهبرد مشترک برای آینده

در کنار مباحث سیاسی، برخی از ائمه جمعه بر ضرورت اتکا به ظرفیت‌های داخلی نیز تأکید کردند.

امام جمعه فردیس اقتصاد مقاومتی را راهبردی برای کاهش وابستگی و تقویت قدرت ملی دانست و آن را مکمل وحدت ملی در مسیر پیشرفت کشور عنوان کرد.

امام جمعه موقت طالقان نیز «ایران قوی» را ضامن امنیت و پیشرفت کشور دانست و بر نقش تلاش مردم و مسئولان در تحقق این هدف تأکید کرد.

حجت‌الاسلام مختاری نیز با قدردانی از کشاورزان، اصناف و فعالان عرصه تولید، خودکفایی و تقویت توان داخلی را از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی برشمرد.

مرور خطبه‌های نماز جمعه این هفته در شهرستان‌های مختلف استان البرز نشان می‌دهد که ائمه جمعه بر چند محور مشترک تأکید داشتند؛ حفظ وحدت ملی و انسجام اجتماعی، تبعیت از رهنمودهای رهبر انقلاب، مقابله با جنگ شناختی و اختلال محاسباتی دشمن، بی‌اعتمادی به آمریکا، هوشیاری در برابر تهدیدهای خارجی و تقویت توان داخلی. موضوعاتی که از نگاه خطیبان جمعه، در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری برای حفظ ثبات، امنیت و پیشرفت کشور اهمیت دارد.