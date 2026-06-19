به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی، در خطبه‌های نمازجمعه شهر دیّر با تبیین فلسفه عزاداری حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع)، اظهار کرد: این مجالس، نماد تقوای قلبی مؤمنان و شعائر الهی هستند که نه تنها موجب حفظ هویت و انسجام شیعیان شده، بلکه عامل اصلی بقای نهضت کربلا و پیروزی انقلاب اسلامی بوده‌اند.

امام‌جمعه دیّر با استناد به آیات قرآن کریم، تعظیم شعائر الهی را نشانه تقوای قلبی دانست و تصریح کرد: بزرگداشت یاد سیدالشهدا (ع) که جان و هستی خود را فدای دین کرد، مصداق بارز تعظیم شعائر الله است.

وی با اشاره به سیره انبیا و معصومین در زنده نگه داشتن یاد بزرگان دین، افزود: قرآن بر یادآوری صفات برجسته اولیای الهی تأکید دارد و شخصیت جامع امام حسین (ع) که مظهر شجاعت، ایثار و دفاع از حق بود، نیازمند یادآوری مستمر به عنوان الگویی برای بشریت است.

حسینی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به ملت ایران درباره تفاهم‌نامه میان روسای جمهور ایران و آمریکا گفت: رهبر انقلاب در این پیام ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولان اعلام کردند که مسئولان با دلسوزی و حسن نیت برای رسیدن به این مرحله تلاش کرده‌اند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در عین حال تأکید کردند که از نظر اصولی دیدگاه دیگری نسبت به مذاکرات دارند؛ چرا که تجربه‌های گذشته، به‌ویژه در موضوع برجام، نشان داد که طرف مقابل بارها تعهدات خود را نقض کرده و به وعده‌های خود عمل نکرده است.

امام جمعه دیر ادامه داد: با وجود این، رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و اعضای شورا تعهد داده است که حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت حفظ شود و همچنین مسئولیت مذاکرات و پیامدهای آن را پذیرفته است.

وی گفت: بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اجازه ادامه روند مذاکرات را صادر کردند، اما این اجازه مشروط به حفظ حقوق ملت ایران و پایبندی طرف مقابل به تعهدات است.

حسینی افزود: رهبر انقلاب همچنین تصریح کردند که مذاکرات حضوری در آینده به معنای پذیرش خواسته‌های دشمن نخواهد بود و اگر طرف آمریکایی زیاده‌خواهی کند، ایران زیر بار آن نخواهد رفت.

وی با اشاره به شرایط فعلی گفت: دشمنی که اکنون دچار استیصال شده و با اقدام ایران در تنگه هرمز نفس‌هایش به شماره افتاده است، طبیعی است که برای مذاکره دست و پا بزند، اما ایران دلیلی برای عجله در این زمینه ندارد.

ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن

وی با بیان اینکه تا زمانی که مسئولان در چارچوب این شروط حرکت کنند، کسی حق اهانت به آنان را ندارد، گفت: رهبر انقلاب خطاب به مردم تأکید کرده‌اند که ملت باید بیدار باشد و بر روند امور نظارت کند و خود ایشان نیز بر تحقق شروط مندرج در تفاهم‌نامه نظارت خواهند داشت.

حسینی همچنین با تقدیر از هیأت مذاکره‌کننده به دلیل ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن گفت: متأسفانه آتش‌بس در همه جبهه‌ها به‌ویژه در لبنان به طور کامل محقق نشده است و تیم مذاکره‌کننده نیز اعلام کرد برای امضای تفاهم‌نامه به سوئیس نخواهد رفت.

امام جمعه دیّر با اشاره به دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب درباره برجام افزود: رهبر شهید انقلاب نیز نسبت به نحوه اجرای برجام و تحقق آن انتقاداتی داشتند و رهبر فعلی نیز از ابتدا اعلام کردند که اجازه مذاکرات با شرط و شروط داده شده است و کسی نباید هزینه این تصمیم را به نام رهبری ثبت کند.

وی یکی از دلایل صدور پیام اخیر رهبر انقلاب را اختلافات به‌وجود آمده میان نیروهای انقلابی دانست و گفت: متأسفانه در روزهای اخیر برخی نیروهای انقلابی علیه یکدیگر موضع‌گیری می‌کردند، در حالی که پیام رهبری نشان داد اجازه مذاکرات به صورت مشروط صادر شده و اکنون وظیفه اصلی، نظارت و حمایت از تیم مذاکره‌کننده است تا آنچه باید از طرف آمریکایی گرفته شود، محقق شود.

حسینی بیان کرد: اگر طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند، ایران چیزی از دست نداده است و ابزارهای قدرت خود از جمله توان موشکی و ظرفیت‌های راهبردی مانند تنگه هرمز را در اختیار دارد.

وی در ادامه با انتقاد از برخی جریان‌ها گفت: افرادی که اعتقادی به نظام و ولایت فقیه ندارند، در این روزها میدان‌دار شده‌اند و به منتقدان می‌گویند شما ضد ولایت فقیه هستید. حتی تلاش شده است اجتماعات مردمی نیز جمع‌آوری شود اما تا زمانی که رهبر معظم انقلاب چنین دستوری ندهند، این اجتماعات ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: هدف برخی از این اقدامات آن است که نیروهای انقلابی از صحنه کنار گذاشته شوند.

احیای امر به معروف و نهی از منکر

امام جمعه دیر با اشاره به نامگذاری هفته نخست ماه محرم به عنوان هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر بیان کرد: برخی قیام امام حسین(ع) را صرفاً برای تشکیل حکومت یا شهادت می‌دانند، در حالی که هدف اصلی آن حضرت انجام وظیفه الهی و اصلاح امت اسلامی بود.

وی ادامه داد: جامعه در آن زمان از مسیر صحیح اسلام و سیره پیامبر(ص) فاصله گرفته بود و امام حسین(ع) با ابزار امر به معروف و نهی از منکر تلاش کرد جامعه را به مسیر حق بازگرداند.

حسینی با تأکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر به معنای نظارت همگانی در جامعه است، تصریح کرد: اگر مردم در برابر منکرات، ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی بی‌تفاوت باشند، این آسیب‌ها در نهایت همه جامعه را درگیر خواهد کرد.

امام جمعه دیّر در ادامه با گرامیداشت سوم محرم، سالروز شهادت عالم مجاهد آیت‌الله شیخ ابوتراب عاشوری، یاد و خاطره این روحانی مبارز را گرامی داشت و گفت: این خطیب توانا و از عاشقان اهل‌بیت(ع) در سال ۱۳۵۷ توسط عوامل رژیم پهلوی به شهادت رسید.

امام جمعه دیّر با اشاره به فرارسیدن اول تیرماه، سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، از تلاش‌های مبلغین دینی و فعالان فرهنگی تقدیر کرد و گفت: این نهاد در ترویج فرهنگ دینی و ساماندهی فعالیت‌های مذهبی نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی همچنین آغاز هفته قوه قضائیه را به مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی تبریک گفت و افزود: قوه قضائیه نقش مهمی در برقراری عدالت، صیانت از حقوق مردم و مقابله با فساد در جامعه دارد.