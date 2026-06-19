امام جمعه قصرشیرین: پیام رهبری محور وحدت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حامد آرمند در خطبههای نماز جمعه این هفته قصرشیرین با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: ملت ایران باید قدردان نعمت رهبری حکیم و دوراندیش باشند؛ رهبری که با اشراف کامل بر مسائل کشور و نگاه آیندهنگر، همواره مسیر حرکت نظام اسلامی را با تدبیر، صراحت و دلسوزی هدایت میکنند.
وی افزود: با گذشت زمان، ابعاد مختلف تصمیمها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بیش از گذشته آشکار میشود و این مسئله نشاندهنده تسلط و شناخت دقیق ایشان از شرایط داخلی و بینالمللی و مدیریت هوشمندانه امور کلان کشور است.
امام جمعه قصرشیرین با بیان اینکه نباید تنها بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: این پیام مجموعهای منسجم از اصول، تذکرات و راهبردهاست و باید به صورت کامل مورد تحلیل قرار گیرد. رهبر معظم انقلاب نیز در این پیام تأکید کردهاند که دیدگاه اولیه ایشان متفاوت بوده، اما با توجه به تلاشها و حسن نیت مسئولان و با هدف تأمین مصالح کشور، با انجام مذاکره و امضای تفاهمنامه موافقت کردهاند.
حجتالاسلام آرمند ادامه داد: همراهی رهبر معظم انقلاب با دولت منتخب مردم، نشاندهنده استمرار همان رویکردی است که بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز بر آن تأکید داشتند. این رفتار بیانگر آن است که ولایت فقیه ضمن حمایت از دولتهای قانونی، در مسیر حل مشکلات و عبور از چالشها نقش هدایتگر و راهبردی ایفا میکند.
وی با اشاره به اینکه موافقت رهبر معظم انقلاب با این تفاهمنامه دارای شروط مشخصی است، گفت: این موافقت به معنای تأیید بیقید و شرط نیست، بلکه بر پایه اعتماد به تعهد دولت و رئیسجمهور برای حفظ حقوق ملت و مقابله با زیادهخواهیهای آمریکا انجام شده و نتیجه آن نیز به نحوه اجرای تعهدات از سوی طرفهای مقابل وابسته است.
خطیب جمعه قصرشیرین تأکید کرد: اگر این تفاهمنامه با مصالح و منافع کشور همخوانی نداشت، رهبر معظم انقلاب هرگز اجازه اجرای آن را صادر نمیکردند، بنابراین ادعای تحمیل چنین تصمیمی به معظمله فاقد مبنای واقعی است.
وی با بیان اینکه مذاکره با تسلیم شدن تفاوت اساسی دارد، اظهار کرد: آنچه در پیام رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته، حفظ عزت، استقلال و منافع ملت ایران است و هرگونه گفتوگو زمانی قابل قبول خواهد بود که مانع زیادهخواهی دشمن شده و حقوق کشور را تضمین کند.
حجتالاسلام آرمند در ادامه، پیام رهبر معظم انقلاب را دارای ابعاد مختلف دانست و افزود: این پیام علاوه بر متن آشکار، دارای لایههای تحلیلی و اجرایی نیز هست؛ به گونهای که از یک سو شکست راهبردهای دشمن را آشکار میکند و از سوی دیگر مسئولیت سنگینی را بر دوش دولت و تیم مذاکرهکننده در اجرای دقیق تعهدات قرار میدهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت بر روند اجرای تفاهمنامه، هم بر عهده مسئولان و هم مردم است و در رأس همه، رهبر معظم انقلاب بر اجرای صحیح آن نظارت دارند. این پیام باید به عنوان فصلالخطاب، زمینهساز انسجام و همدلی در کشور باشد و همه جریانها ضمن حمایت از منافع ملی، با نقد منصفانه و مطالبه شفافیت، از هرگونه اختلاف و دوگانگی پرهیز کنند.
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