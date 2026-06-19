کیان دهرابپور در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت فرارسیدن ماه محرم اظهار کرد: در نخستین جمعه ماه محرم، مصادف با ۲۹ خرداد و چهارم محرمالحرام، ۱۳۱ نفر از اهداکنندگان در محله آدریان و شهر کوشک شهرستان خمینیشهر با حضور تیمهای سیار ادارهکل انتقال خون استان اصفهان در پویش نذر خون شرکت کردند.
وی با اشاره به استقبال مردم این منطقه از اهدای خون در ایام محرم افزود: مردم شهرستان خمینیشهر هر ساله در ماه محرم با مشارکت گسترده در این اقدام انساندوستانه، نقش مؤثری در تأمین خون مورد نیاز بیماران ایفا میکنند و در این زمینه به عنوان الگویی در سطح کشور شناخته میشوند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ادامه داد: امسال نیز همزمان با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، برنامههای ویژهای برای اهدای خون در خمینیشهر در نظر گرفته شده است.
دهرابپور تصریح کرد: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم تیرماه مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی، آقایان میتوانند از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ در بیمارستان ساعی خمینیشهر و بانوان نیز در مرکز اهدای خون این شهر برای اهدای خون مراجعه کنند و با نذر خون خود در کمک به بیماران نیازمند مشارکت داشته باشند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: مرکز اهدای خون خمینیشهر در روزهای عادی نیز بهجز ایام تعطیل، هر روز از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ آماده پذیرش اهداکنندگان خون است و از شهروندان دعوت میشود با مشارکت در این اقدام انساندوستانه، یاریگر بیماران نیازمند خون و فرآوردههای خونی باشند.
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