امام جمعه گلپایگان: وحدت ملی پشتوانه موفقیت دیپلماسی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه‌های نماز جمعه گلپایگان با اشاره به مواضع اخیر رهبر معظم انقلاب درباره روند مذاکرات، اظهار کرد: حمایت ایشان از ادامه مسیر گفت‌وگوها نشان می‌دهد که تحولات دیپلماتیک کشور با اشراف کامل و نگاه راهبردی رهبری دنبال می‌شود.

وی افزود: تبیین چارچوب‌ها و الزامات جمهوری اسلامی در هرگونه توافق، بیانگر تسلط و آگاهی دقیق رهبر معظم انقلاب نسبت به روند مذاکرات و ابعاد مختلف آن است.

امام جمعه گلپایگان با بیان اینکه سیاست‌های کلان کشور در حوزه روابط خارجی با هماهنگی و انسجام میان نهادهای مسئول اتخاذ می‌شود، تصریح کرد: دستگاه‌های تصمیم‌گیر در این حوزه در چارچوب منافع ملی و تحت هدایت‌های کلان نظام فعالیت می‌کنند.

کرامتی ادامه داد: در شرایط کنونی لازم است همه جریان‌های سیاسی و اقشار مختلف جامعه از دامن زدن به حاشیه‌ها و طرح انتقادهای غیرسازنده پرهیز کرده و زمینه را برای پیگیری امور در فضایی منطقی و کارشناسی فراهم کنند.

وی تأکید کرد: حفظ وحدت، همدلی و حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، از مهم‌ترین مؤلفه‌های موفقیت کشور در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی به شمار می‌رود.