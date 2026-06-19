به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن زنگنه در خطبه‌های نماز جمعه ضیاء‌آباد با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا در شرایطی شکل گرفته که باید آن را در چارچوب بی‌اعتمادی تاریخی به آمریکا تحلیل کرد.

وی افزود: این توافق نه در حد عالی است و نه مردود، بلکه یک توافق مشروع محسوب می‌شود، اما تجربه‌های گذشته نشان داده که نمی‌توان به رفتارهای آمریکا اعتماد کرد.

امام جمعه موقت ضیاء‌آباد با تأکید بر لزوم هوشیاری در برابر اقدامات آمریکا در منطقه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به تحرکات دشمنان و به‌ویژه رژیم صهیونیستی و حامیان آن با دقت و قاطعیت عمل کند.

زنگنه در ادامه با اشاره به بیانات رهبر انقلاب گفت: تأکید بر وحدت، پرهیز از اختلاف‌افکنی و حمایت از مسئولان کشور از محورهای مهم رهنمودهای رهبری است و همه باید در این مسیر حرکت کرده و دقت داشته باشند.

وی در پایان خطبه‌ها با اشاره به ایام سوگواری محرم، از حضور پرشور مردم در مراسم عزاداری قدردانی کرد و آن را نشانه بصیرت و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

