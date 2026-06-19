به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا آرامی در خطبه های نماز جمعه این هفته گرمسار در مصلای این شهرستان ضمن تسلیت به مناسبت ایام محرم، خواستار رعایت شئون عزاداری از سوی هیئت های مذهبی شد.

وی با بیان اینکه قیام عاشورا برای احیای دین خدا بود، افزود: برخی از مساجد و هیئت ها نباید به واسطه عزاداری برای سید الشهدا(ع) خدایی ناکرده نسبت به نماز کم توجه باشند.

امام جمعه گرمسار همچنین با بیان اینکه دسته های عزاداری نیز می بایست برای حضور در خیابان عرف جامعه را رعایت نمایند، گفت: محرم تمرین شعور در کنار شور حسینی است.

آرامی با بیان اینکه هدف محرم، آگاهی و بصیرت است، تاکید کرد: در دستگاه امام حسین(ع) تنها اشک و روضه خوانی ملاک نیست بلکه معرفت هم ضروری است

وی با بیان اینکه روضه خوانان و مداحان نیز می بایست رعایت همه جوانب را داشته باشند، افزود: روضه ابتدا باید اندازه داشته باشد در کنار آن آموزنده و بصیرت افزا باشد.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه باید شئونات را رعایت کرد، گفت: هیئت ها باید روضه و تبیین داشته باشند نه اینکه با طبل شروع کنند و با طبل هم تمام کنند.

آرامی با بیان اینکه نمی گوییم سینه زنی نباشد اما در کنار آن هیئت ها باید به روضه خوانی، ذکر مصیبت، تبیین، شعور در کنار شور حسینی، امید افزایی و ... توجه داشته باشند، گفت: هیئت ها باید هیئت تراز باشند.

وی با بیان اینکه مجالس ما باید منبر داشته باشد تا نکات به جوانان بیان شود، افزود: رسالت منبری های ما باید انتقال درس های کربلا باشد.