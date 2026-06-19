تفکیک «راهبرد» از «تاکتیک» در پیام رهبری؛ شروط رهبری مطالبه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین قریب، در آیین عبادی-سیاسی نماز جمعه دیباج که در مصلی دیباج برگزار شد، با اشاره به پیام شب‌گذشته مقام معظم رهبری اظهار داشت: از متن این پیام چنین برمی‌آید که همه خواسته‌های معظم‌له تاکنون تأمین نشده و مسیر پیموده‌شده دارای نقص‌هایی قابل نقد است؛ ازاین‌رو مسئولان نباید با اتهام «تندروی» جلوی نقدهای سازنده را بگیرند.

امام جمعه دیباج تاکید کرد: معظم‌له در امور کشور صریح و قاطع هستند و در جای خود، مسائل را با مردم در میان می‌گذارند.

وی با اشاره به فرامتن پیام رهبری تصریح کرد: با وجود تأمین‌نشدن کامل خواسته‌ها، ایشان همچنان به مسئولان اعتماد دارند و تأکید کرده‌اند که با وجود اختلاف‌نظرهای موجه، نباید در کشور زمینه‌ساز وحدت‌شکنی شد، لذا رهبری محور وحدت است و خود جلو دار این وحدت بوده‌اند.

امام جمعه دیباج تاکید کرد: برداشت دیکتاتوری از جایگاه رهبری، کاملاً مردود است، چراکه معظم‌له بر اساس قانون اساسی، نظارت عالی بر قوا داشته و مرجع حل اختلاف میان قوا هستند و به نظر مجریان احترام می‌گذارند.

قریب در ادامه با تأکید بر بُعد اجرایی پیام رهبری گفت: این پیام دلالت بر این دارد که مردم همچنان باید در صحنه باشند و همراه با رهبری، تحقق شروط و خواسته‌های ایشان را از مسئولان مطالبه کنند، لذا ما نیز اعلام می‌داریم که بیش از گذشته، به مطالبه‌گری‌های به‌حق خود ادامه خواهیم داد.