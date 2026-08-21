هشدار امام جمعه دیباج درباره تبعات تغییر قیمت بنزین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین قریب در خطبه‌های آخرین نماز جمعه دیباج در مردادماه ۱۴۰۵ در مصلای این شهر، با اشاره به وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی کشور، خواستار رسیدگی بیشتر مسئولان دولتی به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم شد.

وی با اشاره به زمزمه‌های تغییر قیمت بنزین اظهار کرد: یکی از ناترازی‌های موجود در کشور، ناترازی در حوزه بنزین است؛ به‌گونه‌ای که فاصله میان تولید و مصرف یکسان نیست و این فاصله هر سال در حال افزایش است.

امام جمعه دیباج افزود: راهکارهایی که برای حل مشکل بنزین مطرح می‌شود، عمدتاً موقتی است و افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل نظام انرژی کشور را حل کند.

قریب با تأکید بر ضرورت توجه دولت به اقدامات بنیادین گفت: بارها اعلام شده است که دولت باید به کارهای اساسی بپردازد و مسائل را از ریشه حل کند، اما تاکنون توجه کافی به این موضوع نشده است.

وی توسعه استفاده از سوخت‌های جایگزین از جمله افزایش مصرف سوخت سی‌ان‌جی، استفاده از خودروهای کم‌مصرف، کاهش مصرف سوخت خودروها و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی را از جمله راهکارهایی دانست که نیازمند توجه بیشتر است.

امام جمعه دیباج همچنین نسبت به تغییر قیمت بنزین در مقطع کنونی هشدار داد و گفت: دستکاری در قیمت بنزین برای دولت تبعاتی به همراه دارد و باید شرایط موجود در تصمیم‌گیری درباره این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

قریب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: مردم ما منتقم رهبری هستند که شخصیتی قرآنی و مرجعی جامع‌الشرایط بود.

وی با بیان اینکه این شخصیت همواره امیدآفرین بود، افزود: در سخت‌ترین شرایط روحی، روانی و اقتصادی جامعه، سخنرانی‌های ایشان همواره منشأ امیدبخشی در جامعه بود و از این رو، فقدان ایشان برای مردم بسیار سخت است؛ مردمی که امروز خونخواه ایشان هستند.