امام جمعه دیباج: راهبرد دشمن، فشار نظامی و جنگ روانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین قریب در آیین عبادی ـ سیاسی نماز جمعه این هفته دیباج که در مصلای این شهر برگزار شد، با اشاره به راهبردهای دشمن در شرایط کنونی، اظهار کرد: دشمن در مقطع فعلی دو هدف اصلی را دنبال می‌کند؛ تلاش برای در اختیار گرفتن کنترل تنگه هرمز و اعمال فشار حداکثری با هدف کسب امتیاز در موضوع هسته‌ای.

وی با بیان اینکه تحقق این اهداف مستلزم ورود به یک جنگ تمام‌عیار دیگر است، افزود: این راهبرد به نتیجه نخواهد رسید؛ از همین رو دشمن می‌کوشد با ایجاد فشار نظامی، مسیر دیپلماسی و مذاکره را به نفع خود باز کند.

امام جمعه دیباج با تأکید بر اینکه دشمن از هزینه‌های سنگین هرگونه اقدام نظامی آگاه است، تصریح کرد: باز کردن تنگه هرمز از طریق اقدام نظامی نیازمند اشغال بخش‌هایی از جنوب کشور است که امکان تحقق آن وجود ندارد؛ از این رو تهدید نظامی و فشار دیپلماتیک به‌طور همزمان در دستور کار دشمن قرار گرفته است.

وی همچنین مدعی شد؛ تحولات میدانی به سود جمهوری اسلامی ایران پیش می‌رود و آمریکا در مسیر پرهزینه‌ای قرار گرفته است.

قریب با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ای و فضای مجازی، گفت: در هفته گذشته شاهد افزایش فعالیت جریان‌های رسانه‌ای و مجازی دشمن بودیم؛ جریان‌هایی که، با هدف برهم زدن امنیت روانی جامعه، تضعیف وحدت ملی و تغییر جایگاه ظالم و مظلوم فعالیت می‌کنند.

وی از دستگاه قضایی خواست با افرادی که به اعتقاد او در این مسیر حرکت می‌کنند، در چارچوب قانون برخورد کند.

خطیب جمعه دیباج همچنین با اشاره به فرارسیدن پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت آیت‌الله سیدمحمود طالقانی (ره)، نماز جمعه را از مهم‌ترین شعائر دینی و اجتماعی اسلام برشمرد و با استناد به آیات قرآن و روایات، بر ضرورت اهتمام مؤمنان به حضور در این فریضه عبادی ـ سیاسی تأکید کرد.

وی در پایان، جایگاه نهاد امامت جمعه را به عنوان مردمی‌ترین نهاد انقلابی مورد اشاره قرار داد و گفت: این سنگر بر پایه ارتباط میان امام و امت شکل گرفته و هرچه حمایت و مشارکت مردم بیشتر باشد، نقش آن در تقویت ارزش‌های دینی، انسجام اجتماعی و آرمان‌های انقلاب اسلامی پررنگ‌تر خواهد بود.