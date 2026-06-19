امام جمعه کنگان: استکبارستیزی از برکات مجالس حسینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی در نماز جمعه کنگان با تسلیت ایام سوگواری شهادت امام حسین علیه السلام اظهار کرد: مجلس امام حسین علیه السلام بهترین وسیله برای توبه و بازگشت است و استکبار ستیزی از برکات مجالس حسینی است.

خطیب جمعه کنگان عنوان کرد: به تعبیر عارف واصل مرحوم دولابی نتنها گناه را از بین می برد بلکه اثرات وضعی گناه از بین می برد.

محمودی با استناد به این زیبا سخن امام حسین علیه السلام که مثل منی با مثل یزیدی بیعت نمی کند ، بیان نمود: امام شهیدمان نیز با تاسی به سیره جدش هرگز زیر بار ظلم و ظالمی نرفت و مقاوم و با اقتدار مقابل استکبار ایستاد و جان خود را در راه تقدیم کرد.

وی با تاکید بر ضرورت تبیین مسائل دینی و سیاسی در مجالس حسینی گفت: اگر دشمن از مجلس حسینی نترسد باید در آن مجلس عزا تجدید نظر شود.

امام جمعه کنگان امام حسین علیه السلام را شخصیتی بین المللی و متعلق به همه مسلمانان و آزادگان عالم دانست و تصریح نمود: در همین شهرستان نیز اهل سنت و امام جمعه اهل سنت در مجالس حسینی شرکت و عزاداری می کنند.

محمودی مجالس حسینی را خیمه های معرفت و انسان سازی و هدایت و دستگیری دانست و افزود: مجالس حسینی درمانگاهی برای درمان دردهای ظاهری و باطنی است.

تاسوعا و عاشورا تجلی عرفان و حماسه است

وی با تسلیت تاسوعا و عاشورای حسینی گفت: تاسوعا و عاشورا تجلی عرفان و حماسه و فرصتی برای جهاد تبیین و بیان حقایق دین انس با معنویت ، مسلح شدن به سلاح قوی تقوا ، خلوت با خدا و توبه و انابه و انس با قرآن کریم و درس گرفتن از یاران امام حسین علیه السلام است.

خطیب جمعه با بازخوانی پیام حکیمانه رهبری معظم انقلاب در روز گذشته، اظهار کرد: پیام رهبری، پیام اقتدار، اشراف، نظارت و احاطه رهبری معظم انقلاب به امور کشور است.

محمودی افزود: بر خلاف تبلیغات دشمنان و رییس جمهور احمق آمریکا، پیام حکیمانه و راهبردی رهبر فرزانه انقلاب نشان از احاطه و اشراف دقیق معظم له به امور کشور است.

وی عنوان کرد: این پیام برای شرکای راهبردی جمهوری اسلامی ایران پیام اقتدار و وحدت و از سویی این پیام خنثی کننده توطئه و جوسازی ها و موج سواری دشمنان بود.

امام جمعه کنگان تاکید کرد: بعد تاریخی دیگر این پیام اینست که مبارزه با استکبار تا پایان دادن به عمر استکبار جهانی ادامه خواهد داشت.

محمودی افزود: پیام رهبری نشان داد در جمهوری اسلامی استبداد رای وجود ندارد و رهبری به نظر دیگر کارگزاران نظام احترام کی گذارند و ایشان با این اقدام توان استقامت تیم مذاکره کننده را نیز بالا بردند.

لزوم توجه به تبلیغ و اطلاع رسانی دینی

خطیب جمعه با استناد به زیبا کلامی از سرور آزادگان عالم آقا امام حسین علیه السلام گفت: حس قدرت طلبی و جاه و مقام انسان را بیچاره می کند.

محمودی تقوا ، وحدت و انسجام ملی را در شرایط کنونی مهمتر از هر زمان دیگری دانست و بیان داشت: به فرموده رهبری از جمله مصادیق تقوا، رعایت نعمت عظیم وحدت ملّی و انسجام بی‌بدیلی است که حول پرچم ایران اسلامی به ملّت بعثت یافته ارزانی شده و در زمره‌ی مهمترین عوامل ظفر در مقابل شیطان بزرگ می‌باشد ، شکر این موهبت، اهتمام آحاد ملّت خصوصاً نخبگان فکری و سیاسی از جمله نمایندگان مجلس به صیانت از این وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی است.

وی در ادامه با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و تجلیل از شهدای ۷ تیر و شهدای جنگ تحمیلی سوم بویژه امام شهیدمان و شهدای اقتدار در شهرستان کنگان و نیز تقدیر از تلاش های ریاست دادگستری ، دادستان و قضات و کارکنان دستگاه قضایی در شهرستان کنگان و نقش این قوه در کشور و مبارزه با فساد و بی عدالتی به رغم همه مسائل و مشکلات و تهدیدها ، گفت: در عظمت دستگاه قضایی همین بس که آیت الله جوادی آملی فرمودند من حاضرم ثواب نوشتن کتاب تفسیر تسنیم را در ازای یک حکم (رسیدگی) قاضی عوض کنم.

امام جمعه کنگان با گرامیداشت روز تبلیغ و اطلاع رسانی و تقدیر از تلاشگران عرصه سازمان تبلیغات اسلامی و شورای هیات های مذهبی و حوزه قرآنی شهرستان ، عنوان کرد: به موازات تبلیغ دین، اطلاع رسانی دینی مقوله ای است که باید با جدیت مورد توجه قرار گرفته و وقایع و رویدادهای این حوزه به صورت فراگیر به اطلاع عموم برسد.