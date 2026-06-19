به گزارش خبرگزاری مهر، امیر اسماعیلی، سردبیر روزنامه آگاه، در نشست رسانهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که روز جمعه در شهر چولپونآتا در استان ایسیککول قرقیزستان برگزار شد، سخنرانی کرد. اسماعیلی که به نمایندگی از روزنامه آگاه، یکی از رسانههای گروه رسانهای مهر، در این مجمع حضور یافته بود، در پنل «آینده اکوسیستمهای رسانهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای؛ تحول دیجیتال و قالبهای جدید» به ارائه دیدگاههای خود پرداخت.
این نشست با حضور حدود ۱۰۰ نماینده رسانهای، مدیران رسانه، کارشناسان ارتباطات و اعضای هیئتهای اعزامی شش کشور عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار شد و اولان ماماتکانوف، معاون رئیس کابینه وزیران قرقیزستان، اولگ کوپیلوف، معاون دبیرکل سازمان همکاری شانگهای و میربک مامبتالیف، وزیر فرهنگ، اطلاعات و سیاست جوانان قرقیزستان در مراسم افتتاحیه آن سخنرانی کردند.
اسماعیلی در سخنان خود با اشاره به تحولات گسترده فناوریهای ارتباطی و تأثیر آن بر آینده رسانهها، اظهار کرد: رسانه در عصر تحول دیجیتال دیگر صرفاً ابزار انتقال خبر نیست، بلکه به یکی از مؤلفههای اصلی قدرت نرم، توسعه پایدار و تعاملات بینالمللی تبدیل شده است.
وی با تأکید بر ظرفیتهای سازمان همکاری شانگهای برای شکلدهی به آینده فضای ارتباطی جهان، «روح شانگهای» مبتنی بر اعتماد متقابل، منفعت مشترک، برابری، احترام به تنوع تمدنی و توسعه مشترک را بستری مناسب برای گسترش همکاریهای رسانهای میان کشورهای عضو دانست.
سردبیر روزنامه آگاه همچنین با اشاره به اهمیت روزافزون روایت در روابط بینالملل، تصریح کرد: همکاری رسانهای در سازمان همکاری شانگهای نباید تنها به تبادل اخبار محدود شود، بلکه باید به سمت شکلدهی شبکهای از ارتباطات راهبردی حرکت کند که شناخت متقابل ملتها، اعتماد عمومی و همکاریهای گستردهتر میان کشورهای عضو را تقویت کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آینده حکمرانی فضای مجازی و نظم دیجیتال، بر ضرورت دسترسی عادلانه به فناوری، داده و فرصتهای ارتباطی تأکید کرد و سازمان همکاری شانگهای را دارای ظرفیت تبدیل شدن به الگویی موفق از حکمرانی مشارکتی و چندجانبه در عرصه ارتباطات و فضای دیجیتال دانست.
اسماعیلی در ادامه سه محور اصلی همکاری میان رسانههای کشورهای عضو را تقویت سازوکارهای تبادل محتوا و پوشش مشترک رویدادها، توسعه همکاری در حوزه فناوریهای نوین رسانهای و هوش مصنوعی و همچنین گسترش گفتوگوها درباره حکمرانی فضای مجازی و آینده نظم دیجیتال عنوان کرد.
وی در پایان تأکید کرد که آینده اکوسیستمهای رسانهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بیش از آنکه به فناوری وابسته باشد، به اراده کشورها برای همکاری، اعتمادسازی و بهرهگیری مشترک از فرصتهای تحول دیجیتال بستگی دارد.
این مجمع شامل سه نشست تخصصی درباره تحول دیجیتال در عرصه رسانه، توسعه هوش مصنوعی در روزنامهنگاری و نقش پلتفرمهای دیجیتال بهعنوان رسانههای نوین است. شرکتکنندگان همچنین درباره چالشهای جدید فضای اطلاعاتی، تبادل تجربیات حرفهای و فرصتهای اجرای پروژههای مشترک رسانهای گفتوگو میکنند.
در این نشست حدود ۱۰۰ نماینده از نهادهای دولتی، رسانههای جریان اصلی، خبرگزاریها، پلتفرمهای دیجیتال و مراکز کارشناسی شش کشور عضو سازمان همکاری شانگهای حضور دارند و انتظار میرود نتایج آن به تدوین راهکارهای عملی برای توسعه همکاریهای رسانهای، اجرای ابتکارات مشترک و تقویت گفتوگوی حرفهای میان کشورهای عضو در عصر تحول دیجیتال منجر شود.
نظر شما