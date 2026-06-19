به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۸۰ هزار مگاوات ظرفیت نامی تولید برق در کشور وجود دارد، اما در دورههای اوج مصرف بهویژه در فصل تابستان، شبکه برق با کسری قابل توجهی مواجه میشود که در برخی مقاطع به حدود ۲۰ هزار مگاوات میرسد.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات موجود به ساختار مصرف انرژی بازمیگردد، افزود: بخش قابل توجهی از تجهیزات برقی مورد استفاده در کشور از استانداردهای مطلوب راندمان انرژی فاصله دارند و همین موضوع سهم قابل توجهی در افزایش بار شبکه برق ایفا میکند.
رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس، تصریح کرد: بهینهسازی واقعی مصرف انرژی تنها با مدیریت مصرف محقق نمیشود، بلکه مستلزم ارتقای راندمان تجهیزات و اصلاح الگوهای مصرف در بخشهای مختلف است.
مرادی ادامه داد: مدیریت استفاده از وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار میتواند نقش مؤثری در ایجاد تعادل در شبکه برق و کاهش فشار بر زیرساختهای تولید و توزیع انرژی داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت نیروگاههای کشور گفت: هنوز بخشی از نیروگاههای حرارتی به سیکل ترکیبی مجهز نشدهاند و این مسئله موجب اتلاف گسترده انرژی و کاهش بهرهوری در تولید برق میشود.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اولویتبخشی به بخشهای مولد اقتصادی، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی لازم است تخصیص انرژی به سمت صنایع مولد، اشتغالزا و دارای ارزش افزوده بیشتر هدایت شود تا ضمن حفظ تولید، آثار منفی کمبود انرژی بر اقتصاد کشور کاهش یابد.
مرادی جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و بینالمللی برای نوسازی زیرساختهای انرژی را ضروری دانست و افزود: تنوعبخشی به سبد انرژی کشور از طریق توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، گسترش تولیدات پراکنده و اجرای سیاستهای تشویقی و تنبیهی برای ارتقای بهرهوری، از مهمترین راهکارهای اصلاح ساختار انرژی کشور به شمار میرود.
وی تأکید کرد: عبور از چالش ناترازی انرژی نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان در حوزه تولید، مصرف، سرمایهگذاری و بهرهوری است تا پایداری شبکه برق و امنیت انرژی کشور در بلندمدت تضمین شود.
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