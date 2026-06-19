حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم ماندگاری هوای گرم در سطح استان تهران خبر داد و اظهار داشت: بر اساس واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بر اساس هشدار زرد شماره ۱۹ هواشناسی، تا روز دوشنبه ماندگاری هوای گرم در سطح استان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به شرایط جوی مناطق مختلف استان گفت: در این مدت به‌ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان، در برخی ساعات عصر و شب وزش باد شدید رخ خواهد داد که گاهی با گرد و خاک همراه می‌شود.

خورشیدی ادامه داد: شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس باید نسبت به پیامدهای ناشی از افزایش دما و وقوع گرد و خاک توجه لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به روند افزایشی دما در برخی مناطق استان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در هفته آینده دمای هوا در برخی نقاط استان تهران از جمله ورامین، پیشوا، پاکدشت و قرچک به ۴۲ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان تهران بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی و مدیریت مصرف آب و برق در روزهای گرم پیش رو تأکید کرد.