۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۱

هشدار هواشناسی؛ پیش بینی باد شدید و گردوخاک در پایتخت

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران از پیش‌بینی ناپایداری‌های جوی طی سه روز آینده در پایتخت خبر داد.

حمیدرضا خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیش‌بینی ناپایداری‌های جوی طی سه روز آینده در پایتخت خبر داد و نسبت به وزش باد شدید تا خیلی شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق هشدار داد.

خورشیدی در تشریح جزئیات وضعیت جوی استان تهران اظهار کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی سه روز آینده آسمان استان تهران قسمتی ابری، در بعضی ساعات همراه با افزایش ابر و افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۷ مورخ ۱۳ اردیبهشت‌ماه و هشدار سطح نارنجی شماره ۲ مورخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه، در بعضی ساعات با بروز ناپایداری جوی، رگبار و رعد و برق در سطح استان (به ویژه نیمه شمالی و غربی) گاهی با وزش باد شدید مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به مخاطرات در سایر مناطق استان تصریح کرد: در مناطق جنوبی و غربی استان، گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید همراه با گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود که احتمال کاهش دید و کاهش موقت کیفیت هوا وجود دارد.

خورشیدی در ادامه درباره روزهای پایانی هفته گفت: روزهای پنجشنبه تا جمعه آسمان صاف تا قسمتی ابری و در ساعات بعدازظهر همراه با افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به نوسانات دمایی طی روزهای آینده خاطرنشان کرد: روز سه‌شنبه کاهش دما و روز چهارشنبه افزایش نسبی دما مورد انتظار است.

