هشدار هواشناسی؛ پیش بینی باد شدید و گردوخاک در پایتخت

حمیدرضا خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشبینی ناپایداریهای جوی طی سه روز آینده در پایتخت خبر داد و نسبت به وزش باد شدید تا خیلی شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق هشدار داد.
خورشیدی در تشریح جزئیات وضعیت جوی استان تهران اظهار کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی سه روز آینده آسمان استان تهران قسمتی ابری، در بعضی ساعات همراه با افزایش ابر و افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۷ مورخ ۱۳ اردیبهشتماه و هشدار سطح نارنجی شماره ۲ مورخ ۱۴ اردیبهشتماه، در بعضی ساعات با بروز ناپایداری جوی، رگبار و رعد و برق در سطح استان (به ویژه نیمه شمالی و غربی) گاهی با وزش باد شدید مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به مخاطرات در سایر مناطق استان تصریح کرد: در مناطق جنوبی و غربی استان، گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید همراه با گرد و خاک پیشبینی میشود که احتمال کاهش دید و کاهش موقت کیفیت هوا وجود دارد.
خورشیدی در ادامه درباره روزهای پایانی هفته گفت: روزهای پنجشنبه تا جمعه آسمان صاف تا قسمتی ابری و در ساعات بعدازظهر همراه با افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
وی با اشاره به نوسانات دمایی طی روزهای آینده خاطرنشان کرد: روز سهشنبه کاهش دما و روز چهارشنبه افزایش نسبی دما مورد انتظار است.
