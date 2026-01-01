  1. استانها
پیروزی فولاد هرمزگان برابر ملوان بوشهر

بندرعباس- تیم فولاد هرمزگان در دیداری خانگی از هفته دوازدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور، مقابل ملوان بوشهر به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب هفته دوازدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور، تیم‌های فولاد هرمزگان و ملوان بوشهر در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به مصاف یکدیگر رفتند.

این دیدار در پایان با نتیجه سه بر یک به سود فولاد هرمزگان به پایان رسید.

گل‌های فولاد هرمزگان در این مسابقه را جواد رمضانی، محمدحسین بذرپاچ و مهرداد آوخ برای شاگردان رضا مرتضی زاده به ثمر رساندند.

فولاد هرمزگان با این پیروزی، ۱۹ امتیازی شد و در هفته سیزدهم این رقابت‌ها، روز ۱۶ دی ماه در دیداری خارج از خانه به مصاف تیم برق شیراز خواهد رفت.

