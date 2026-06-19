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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴

منبر خوانی سنتی ماه محرم در جزیره قشم

منبر خوانی سنتی ماه محرم در جزیره قشم

قشم - مردم جزیره قشم در عزای حضرت سیدالشهدا علیه السلام مراسم سنتی منبرخوانی برگزار کردند.

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فیلم: هادی رئیسی

کد مطلب 6865175

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