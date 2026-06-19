https://mehrnews.com/x3cnjD ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴ کد مطلب 6865175 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴ منبر خوانی سنتی ماه محرم در جزیره قشم قشم - مردم جزیره قشم در عزای حضرت سیدالشهدا علیه السلام مراسم سنتی منبرخوانی برگزار کردند. دریافت 6 MB فیلم: هادی رئیسی کد مطلب 6865175 کپی شد مطالب مرتبط قشم امن ترین شهرستان استان هرمزگان است افزایش شش درصدی صادرات در گمرک قشم ژئوپارک قشم برای خروج از وضعیت قرمز مستعد است برچسبها امام حسین(ع) هرمزگان قشم مراسم عزاداری محرم و صفر حسینیه ایران
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