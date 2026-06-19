به گزارش خبرگزاری مهر، تیپ نیروی مخصوص المهدی (عج) جهرم از اجرای عملیات انهدام کنترل‌شده تعدادی بمب عمل‌نکرده در حوالی شهرک محمدآباد این شهرستان طی هفته آینده خبر داد.

این عملیات با حضور تیم‌های تخصصی چک و خنثی و با هدف تأمین ایمنی منطقه و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی انجام خواهد شد.

بر اساس اعلام تیپ نیروی مخصوص المهدی (عج) جهرم، عملیات از روز شنبه ۳۰ خردادماه از ساعت ۷ تا ۱۲ آغاز شده و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

در طول اجرای عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده شهرک محمدآباد و مناطق اطراف وجود دارد که ناشی از انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده است.

این یگان از شهروندان خواسته است ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به محل عملیات خودداری کرده و نکات ایمنی اعلام‌شده را رعایت کنند.