اجرای انفجارهای کنترل‌ شده در جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه فجر استان فارس در اطلاعیه از وقوع انفجار کنترل شده در جهرم خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع شهروندان محترم شهرستان جهرم می‌رسد، تعدادی بمب عمل‌نکرده، صبح دوشنبه ۱۱ خردادماه با حضور تیم‌های تخصصی چک و خنثی، به‌صورت کنترل‌شده در حوالی پتروشیمی جهرم منهدم خواهد شد.

این عملیات با هدف تأمین ایمنی منطقه و پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی، از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴ انجام می‌شود.

از شهروندان گرامی درخواست می‌شود در صورت شنیدن صدای انفجار در این محدوده، آرامش خود را حفظ کرده و از نزدیک شدن به محل عملیات جداً خودداری کنند.