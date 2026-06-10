فعالیت پدافند هوایی در شهر مُهر فارس

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش مردم در شهر مُهر استان فارس صدایی شبیه انفجار شنیدند.
پیگیریها حاکی است صدای شنیده شده مربوط به فعالیت سامانه پدافندی در بیرون از شهر است و تا این لحظه هیچ انفجاری در محدوده شهرستان مهر رخ نداده است.
مهر- دقایقی پیش مردم در شهر مُهر استان فارس صدایی شبیه انفجار شنیدند.
به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش مردم در شهر مُهر استان فارس صدایی شبیه انفجار شنیدند.
پیگیریها حاکی است صدای شنیده شده مربوط به فعالیت سامانه پدافندی در بیرون از شهر است و تا این لحظه هیچ انفجاری در محدوده شهرستان مهر رخ نداده است.
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