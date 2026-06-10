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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۰

فعالیت پدافند هوایی در شهر مُهر فارس

فعالیت پدافند هوایی در شهر مُهر فارس

مهر- دقایقی پیش مردم در شهر مُهر استان فارس صدایی شبیه انفجار شنیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش مردم در شهر مُهر استان فارس صدایی شبیه انفجار شنیدند.

پیگیری‌ها حاکی است صدای شنیده شده مربوط به فعالیت سامانه پدافندی در بیرون از شهر است و تا این لحظه هیچ انفجاری در محدوده شهرستان مهر رخ نداده است.

کد مطلب 6856800

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    نظرات

    • رضا رضایی IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ایران بایستی درخصوص تهدید امریکا باحمله زیرساختها اعلام کند تمام زیر ساخت های کشورهای امریکادرآنجاحضوردارد راهدف قرارخوهیم داد ورسانه ای کنداین مطلب را

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