توقیف کشنده ولوو با رانندگی کودک ۱۳ ساله در جاده سجزی–اصفهان

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس راه اصفهان–کوهپایه هنگام کنترل و نظارت بر تردد خودروهای عبوری در محور سجزی به اصفهان به یک دستگاه کشنده ولوو مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد راننده این وسیله نقلیه سنگین، یک کودک ۱۳ ساله است که بدون داشتن گواهینامه و صلاحیت قانونی اقدام به رانندگی کرده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه این خودرو توقیف شده است، ادامه داد: کشنده مذکور برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد و اقدامات قانونی در این خصوص در حال انجام است.

سرهنگ میرزایی در پایان به خانواده‌ها و مالکان وسایل نقلیه توصیه کرد از واگذاری خودرو به افراد فاقد گواهینامه، به‌ویژه افراد کم‌سن‌وسال، خودداری کنند؛ چرا که این اقدام می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری برای راننده و دیگر کاربران جاده به همراه داشته باشد.