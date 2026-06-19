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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳

توقیف کشنده ولوو با رانندگی کودک ۱۳ ساله در جاده سجزی–اصفهان

توقیف کشنده ولوو با رانندگی کودک ۱۳ ساله در جاده سجزی–اصفهان

اصفهان – رئیس پلیس راه استان اصفهان از توقیف یک دستگاه کشنده ولوو در محور سجزی به اصفهان خبر داد که راننده آن یک کودک ۱۳ ساله بود.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس راه اصفهان–کوهپایه هنگام کنترل و نظارت بر تردد خودروهای عبوری در محور سجزی به اصفهان به یک دستگاه کشنده ولوو مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد راننده این وسیله نقلیه سنگین، یک کودک ۱۳ ساله است که بدون داشتن گواهینامه و صلاحیت قانونی اقدام به رانندگی کرده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه این خودرو توقیف شده است، ادامه داد: کشنده مذکور برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد و اقدامات قانونی در این خصوص در حال انجام است.

سرهنگ میرزایی در پایان به خانواده‌ها و مالکان وسایل نقلیه توصیه کرد از واگذاری خودرو به افراد فاقد گواهینامه، به‌ویژه افراد کم‌سن‌وسال، خودداری کنند؛ چرا که این اقدام می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری برای راننده و دیگر کاربران جاده به همراه داشته باشد.

کد مطلب 6865217

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