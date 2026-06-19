فرمانده سپاه آستارا: ولایتمداری درس بزرگ عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم حسنبیگی شامگاه جمعه در مراسم گرامیداشت قائد شهید امت حضرت آیتالله سید علی حسینی خامنهای(ره) و نخستین سالگرد شهدای اقتدار ایران و جنگ تحمیلی دوازده روزه که با حضور اقشار مردم و مسئولان در مسجد حضرت محمد رسولالله(ص) شهرستان آستارا برگزار شد، با اشاره به فرمایشات قائد شهید امت مبنی بر اینکه «زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست»، بر ضرورت اهتمام ویژه در برگزاری یادوارهها و برنامههای مرتبط با شهدا تأکید کرد.
وی با بیان اینکه شهدا با معاملهای مستقیم با خداوند به بالاترین درجات قرب الهی رسیدند، افزود: انتقال فرهنگ ایثار، فداکاری و شهادتطلبی به نسلهای آینده یک وظیفه اساسی و انکارناپذیر است.
فرمانده سپاه ناحیه آستارا با اشاره به قیام عاشورا تصریح کرد: عزاداری برای سیدالشهدا(ع) تنها یک آیین نیست، بلکه باید اهداف و پیامهای این قیام عظیم شناخته و در جامعه نهادینه شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر حضرت زینب کبری(س) و امام سجاد(ع) نبودند، رشادتهای کربلا در تاریخ دچار تحریف میشد.
حسنبیگی با تأکید بر درسهای عاشورا گفت: مبارزه با ظلم و استکبار، ولایتمداری و زمانشناسی از مهمترین آموزههای این واقعه است و اگر پیرو راستین مکتب عاشورا باشیم، باید حسینشناس و یزیدشناس باشیم.
وی با اشاره به حضور همیشگی ملت ایران در صحنههای انقلاب اسلامی، افزود: مردم بارها وفاداری خود را اثبات کردهاند و نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران نیز در جنگ رمضان ضربات سنگینی بر دشمن وارد کردند.
فرمانده سپاه ناحیه آستارا با هشدار نسبت به مکر دشمنان تأکید کرد: هرگز نباید به دشمن اعتماد کرد و مسئولان نیز باید از خطای محاسباتی پرهیز کنند، چراکه شیطان اکبر قابل اعتماد نیست.
وی در پایان با بیان اینکه مکتب شهدا همان مکتب عاشوراست، گفت: شهدا تابع محض ولایت بودند و امروز نیز باید با الگوگیری از آنان مسیر نورانی ولایتمداری را ادامه دهیم.
نظر شما