به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار قاسم حسن‌بیگی شامگاه چهارشنبه در آئین گرامیداشت اولین سالگرد شهدای اقتدار ایران زمین و قائد شهید امت که با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان و اقشار مختلف مردم در حرم مطهر امامزادگان ابراهیم و قاسم(ع) این شهرستان برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، زنده نگه داشتن نام و راه آنان را کمتر از شهادت ندانست و آن را ضرورتی اساسی در مسیر جهاد تبیین و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده عنوان کرد.

وی با اشاره به قیام عاشورا اظهار داشت: نهضت حسینی با روشنگری حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) به مکتبی جاودان تبدیل شد؛ مکتبی که در برابر ظلم، تحریف و انحراف ایستاد و اسلام ناب محمدی(ص) را احیا کرد.

فرمانده سپاه ناحیه آستارا با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی امتداد مکتب عاشورا است، افزود: ملت ایران امروز با بصیرت و ایمان در برابر ظلم و استکبار جهانی ایستاده و هرگز از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

حسن‌بیگی با اشاره به شرایط منطقه‌ای و جهانی گفت: بیداری ملت‌ها و حمایت از مردم فلسطین نشان می‌دهد گفتمان مقاومت در جهان در حال گسترش است و جبهه حق و باطل بیش از گذشته برای افکار عمومی روشن شده است.

وی اقتدار جمهوری اسلامی ایران را فراتر از توان نظامی دانست و تصریح کرد: مهم‌ترین مؤلفه قدرت کشور، مردم هستند؛ مردمی که با اتحاد، ولایت‌مداری و حضور آگاهانه، پشتوانه اصلی نظام اسلامی محسوب می‌شوند.

فرمانده سپاه ناحیه آستارا در پایان با قدردانی از همراهی خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف مردم تأکید کرد: امنیت، عزت و استقلال کشور مرهون خون شهداست و همه وظیفه داریم با تبعیت از ولایت فقیه و حفظ وحدت، راه آنان را ادامه دهیم.