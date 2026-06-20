به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدحسین حسینی صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه کردستان با اشاره به برنامههای هفته قوه قضاییه اظهار کرد: برنامههای این هفته از روز گذشته آغاز شده و دیدار با مسئولان، بازدید از زندان، ملاقات مردمی، برپایی میز خدمت، حضور در برنامههای رسانهای و نشستهای تخصصی از جمله برنامههای پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه مبارزه با جرم و پیشگیری از وقوع جرم از مهمترین وظایف قوه قضاییه است، افزود: در سالهای اخیر با اجرای سند تحول قضایی اقدامات متعددی برای ارتقای کیفیت خدمات قضایی، کاهش اطاله دادرسی و توسعه خدمات الکترونیک انجام شده است.
رئیس کل دادگستری کردستان اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از مهمترین اقدامات تحولی عنوان کرد و گفت: این قانون میتواند یک مشکل بیش از ۴۰ ساله در حوزه اسناد را برطرف کند.
حجتالاسلام حسینی افزود: افرادی که فاقد سند رسمی هستند باید در مهلت قانونی به سامانه مربوط مراجعه و ادعای خود را ثبت کنند تا در فرآیند تعیین تکلیف سند قرار گیرند.
فعالیت ۳۹ شعبه دادگاه صلح در کردستان
وی با اشاره به راهاندازی دادگاههای صلح در کشور و استان گفت: در کشور ۲ هزار و ۱۴ شعبه دادگاه صلح تشکیل شده که سهم کردستان از این تعداد ۳۹ شعبه است.
رئیس کل دادگستری کردستان ادامه داد: با وجود مشکلات مربوط به تأمین فضا، نیرو و امکانات، این دادگاهها در استان راهاندازی شد و تاکنون ۱۳۲ هزار و ۲۰۰ پرونده وارد این شعب شده که ۱۲۱ هزار پرونده به سرانجام رسیده است.
توسعه دادگاههای خانواده و کاهش ورودی پروندهها
حسینی از ایجاد دادگاههای خانواده در استان خبر داد و گفت: در سنندج سه شعبه دادگاه خانواده و در شهرستانهای قروه، سقز، بانه و کامیاران نیز هر کدام یک شعبه ایجاد شده است.
وی واگذاری برخی امور مانند انحصار وراثت و تصادفات به دستگاههای متولی را از دیگر اقدامات برای کاهش ورودی پروندهها به دادگستری دانست و افزود: این اقدامات در راستای اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه انجام شده است.
رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به حرکت دستگاه قضایی به سمت هوشمندسازی اظهار کرد: ایجاد سامانههای الکترونیکی، دادرسی برخط، ارجاع هوشمند کارشناسی و پروندههای بدون کاغذ از جمله اقدامات انجام شده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۵۴ دادگاه علنی برخط و سال گذشته ۷۷ دادگاه علنی برخط در استان برگزار شد و ۷ هزار و ۱۶۱ مورد دادرسی الکترونیکی نیز انجام گرفت.
حسینی خاطرنشان کرد: سامانه هوشمند استعلامات مالی زمان رسیدگی را به حدود دو دقیقه کاهش داده و زمان رسیدگی کاهش شناسایی مالی در اجرای احکام نیز از ۴۰۰ روز به چهار دقیقه رسیده است.
تشکیل ۵۸۹ پرونده قضایی مفاسد اقتصادی
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با فساد و صیانت از بیتالمال گفت: سال گذشته ۳۲ مکاتبه هشداری و ۳۵ مکاتبه آسیبشناسی از سوی سازمان بازرسی استان با دستگاههای اجرایی انجام شد.
رئیس کل دادگستری کردستان افزود: این میزان در سال جاری به ۱۰۱ مکاتبه هشداری و ۵۵ مکاتبه آسیبشناسی رسیده است.
حجتالاسلام حسینی یادآور شد: در سال گذشته برای ۲۳۰ نفر پرونده تخلف اداری و ۵۸۹ پرونده قضایی با موضوعات خاص مفاسد اقتصادی تشکیل شده است.
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