فریضه الهی حج نباید تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله جعفر سبحانی در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره وضعیت حج امسال، اظهار کرد: از زمانی که در جریان موضوع حج قرار گرفتم، با تعطیلی حج مخالف بودم و معتقد بودم نباید این فریضه الهی تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار گیرد و خوشبختانه حاکمیت کشور میزبان، مسئله سیاست را از مسئله حج جدا دانست؛ موضوعی که قابل پیش‌بینی بود و در عمل نیز مشاهده شد.



وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی از روند برگزاری حج امسال تصریح کرد: اخبار حاکی از آن بود که زائران ایرانی با برخوردی عزتمندانه از سوی زائران سایر کشورهای اسلامی مواجه شدند و همچنین گزارش شده است که در فرودگاه‌ها و حتی از سوی پلیس آن کشور نیز رفتار شایسته‌ای با زائران ایرانی صورت گرفته است.



این مرجع تقلید ادامه داد: بر اساس گزارش‌های موجود، حج امسال یکی از محترمانه‌ترین و عزتمندانه‌ترین دوره‌های حضور زائران ایرانی در سرزمین وحی بوده است.



وی با آرزوی توفیق برای دست‌اندرکاران حج و زیارت، ابراز امیدواری کرد تا در سال‌های آینده نیز همه مشتاقان زیارت خانه خدا بتوانند به آرزوی تشرف به حج نائل شوند.



آیت‌الله سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ و احیای اماکن تاریخی اسلامی تأکید کرد و افزود: شنیده‌ام برخی از اماکن تاریخی اطراف مدینه و مناطق تاریخی پیرامون مسجد قبا احیا شده‌اند که این موضوع بسیار ارزشمند است.



وی با اشاره به اهمیت آثار تاریخی مرتبط با زندگی پیامبر اکرم(ص) افزود: در سرزمین مکه و مدینه، آثار تاریخی مستند فراوانی از دوران زندگی، بعثت، تبلیغ رسالت، جهاد و معجزات پیامبر اسلام(ص) وجود دارد که باید برای نسل‌های آینده حفظ شود.



آیت‌الله سبحانی خاطرنشان کرد: حفظ این میراث تاریخی و دینی وظیفه‌ای مهم است و باید تلاش شود این آثار ارزشمند برای آیندگان باقی بماند، چراکه برخی از اهل کتاب با فقدان هویت دینی مواجه هستند.



حجت‌الاسلام والمسلمین نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، نیز در این دیدار با یاد امام شهید(ره) ابراز امیدواری کرد زائرانی که امسال از تشرف محروم شدند، به‌زودی بتوانند این واجب الهی را به‌جا آورند، چراکه اگر جنگ تحمیلی رخ نمی‌داد، انتظار حدود ۲۰ ساله این گروه برای تشرف به خانه خدا به پایان می‌رسید.