به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، آیت‌الله العظمی سبحانی از مراجع عظام تقلید در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره وضعیت حج امسال، گفت: از زمانی که در جریان موضوع حج قرار گرفتم، با تعطیلی حج مخالف بودم و معتقد بودم که نباید این فریضه الهی تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار گیرد؛ خوشبختانه حاکمیت کشور میزبان مسئله سیاست را از مسئله حج جدا دانست و این مسئله پیش بینی هم میشد و این امر در عمل نیز مشاهده شد.

وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی از روند برگزاری حج امسال ادامه داد: اخبار حاکی از آن بود که زائران ایرانی با برخوردی عزتمندانه از سوی زائران سایر کشورهای اسلامی مواجه شدند. همچنین گزارش شده است که در فرودگاه‌ها و حتی از سوی پلیس آن کشور نیز رفتار شایسته ای با زائران ایرانی صورت گرفته است.

سبحانی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های موجود، حج امسال یکی از محترمانه‌ترین و عزتمندانه‌ترین دوره‌های حضور زائران ایرانی در سرزمین وحی بوده است.

این استاد حوزه علمیه با آرزوی توفیق برای دست‌اندرکاران حج و زیارت، ابراز امیدواری کرد که در سال‌های آینده نیز همه مشتاقان زیارت خانه خدا بتوانند به آرزوی تشرف به حج نائل شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ و احیای اماکن تاریخی اسلامی تأکید کرد و گفت: شنیده‌ام برخی از اماکن تاریخی اطراف مدینه، و مناطق تاریخی پیرامون مسجد قبا، احیا شده‌اند که این موضوع بسیار ارزشمند است.

این مرجع تقلید با اشاره به اهمیت آثار تاریخی مرتبط با زندگی پیامبر اکرم(ص) افزود: در سرزمین مکه و مدینه، آثار تاریخی مستند فراوانی از دوران زندگی، بعثت، تبلیغ رسالت، جهاد و معجزات پیامبر اسلام(ص) وجود دارد که باید برای نسل‌های آینده حفظ شود.

سبحانی خاطرنشان کرد: حفظ این میراث تاریخی و دینی، وظیفه‌ای مهم است و باید تلاش شود این آثار ارزشمند برای آیندگان باقی بماند. چرا که برخی از اهل کتاب با فقدان هویت دینی مواجه هستند

وی برای سلامتی حجاج بیت‌الله الحرام و همه خدمتگزاران این عرصه دعا کردند.

حج امسال موجب افزایش عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام شد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در این دیدار گزارشی از روند برگزاری حج تمتع امسال ارائه کرد و با بیان اینکه حج 1405 در شرایطی خاص برگزار شد، اظهار داشت: این موسم معنوی با برکات فراوانی همراه بود و حجاج ایرانی با استقبال گسترده مسلمانان دیگر کشورها مواجه شدند.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت افزود: زائران کشورهای مختلف ضمن ابراز خرسندی از اقتدار جمهوری اسلامی ایران در مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکا، برای ملت ایران دعا می‌کردند و روابطی بسیار صمیمانه و عاطفی با حجاج ایرانی داشتند.

نواب ادامه داد: حج امسال موجب افزایش عزت، آبرو و اقتدار جمهوری اسلامی ایران و اسلام در میان ملت‌های مسلمان شد. همچنین زائران ایرانی از برگزاری موفق حج و فراهم شدن امکان تشرف به سرزمین وحی ابراز خرسندی و قدردانی کردند.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت ابراز امیدواری کرد که با توفیقات الهی، زائرانی که امسال از تشرف به حج محروم شدند، به‌زودی بتوانند این فریضه الهی را به‌جا آورند؛ چراکه اگر جنگ تحمیلی رخ نمی‌داد، انتظار حدود ۲۰ ساله بخشی از این افراد برای سفر حج به پایان می‌رسید.