حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: گروه جهادی ما برای خدمت رسانی به مردمی که برای تشییع پیکر رهبر انقلاب به مشهد خواهد آمد، آماده شده است.

مسئول قرارگاه جهادی ثامن الحجج(ع) خراسان جنوبی ادامه داد: ما از ۱۶ تیرماه تا ۲۰ تیرماه در مشهد مقدس برای پذیرایی و خدمت رسانی به مردم دلداده رهبر شهید آماده هستیم و برای فراهم کردن شرایط اسکان مردم نیز ۵ مدرسه در اختیار گروه جهادی ما داده شده است.

وی افزود: البته در کنار این برنامه همچنان تا زمانی که امر رهبر انقلاب اسلامی بر حضور مردم در تجمعات شبانه باشد میدان دار خواهیم بود و به مردم شریف بیرجند در میدان اجتماعات شهید رئیسی خدمت رسانی خواهیم کرد.

مسئول قرارگاه جهادی ثامن الحجج(ع) خراسان جنوبی گفت: ما تا به امروز ۱۱۰ شب میدان دار بودیم و اولین موکبی که در میدان اجتماعات شهید رئیسی برپا شده موکب گروه جهادی ما بوده است و تا آخرین لحظه حضور خواهیم داشت.

جعفری تأکید کرد: البته از ۳۰ تیر نیز برنامه ریزی برای مراسم پیاده روی اربعین و خدمت رسانی به مردم در این برنامه ارزشمند معنوی را خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه تا به امروز هزینه های موکب و گروه جهادی ما به صورت مردمی تأمین شده است، گفت: برای برنامه های آتی چه فعالیت موکب در میدان شهید رئیسی و چه برای خدمت رسانی به مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد و چه مراسم پیاده روی اربعین امید به کمک مردمی داریم.