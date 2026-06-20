به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجیبابایی ظهر شنبه در نخستین جلسه ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، از تلاشهای صورتگرفته برای برگزاری شایسته مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر این امام شهید قدردانی کرد و با تشریح اهداف کلان این رویداد، اظهار کرد: بزرگداشت رهبری که ایران اسلامی را به جایگاه رفیعی در جهان رساند و با شهادت خود تمامی ناهمواریها را از مسیر انقلاب هموار ساخت، از اهداف محوری این مراسم است.
وی افزود: در سدههای اخیر و پس از دوران ائمه معصومین (ع)، شهادتی با این میزان از عظمت و همتراز با قیام عاشورا مشاهده نشده است.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی هدف دوم این مراسم را تجلی قدرت سیاسی و بینالمللی جمهوری اسلامی دانست و ادامه داد: جهان نظارهگر این همایش بزرگ معنوی و حضور حماسی مردم خواهد بود و همانگونه که مکتب امام حسین (ع) تمامی انسانها را با هر دیدگاهی برای تعالی و ساختن جانها فرامیخواند، این مراسم نیز باید پذیرای همه اقشار جامعه باشد.
وی در تبیین ابعاد تربیتی این مراسم، تصریح کرد: این رویداد یک اردوگاه بزرگ تربیتی است که میتواند خلاهای احتمالی در مسیر تربیت و آگاهیبخشی را به برکت خون این امام شهید جبران کند.
حاجیبابایی با اشاره به تجربه تاریخی حضور مردم پس از شهادت سردار حاجقاسم سلیمانی، این قبیل اجتماعات را داروی شفابخشی برای انسجام قلوب و تغییر نگاههای منفی نسبت به انقلاب دانست و تاکید کرد: چنین مراسمی میتواند تردیدها را به باور و امید تبدیل کند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر فراملی بودن جایگاه رهبر شهید ادامه داد: امام متعلق به وسعت عالم هستی است و ما باید برای جذب تمامی دلها، حتی کسانی که شاید در نگاه اولیه زاویهدار به نظر برسند، برنامهریزی کنیم.
وی اضافه کرد: هرگونه نگاه شخصی و محدود در این مسیر باید کنار گذاشته شود، چراکه این مراسم متعلق به دل نظام، اسلام و تمامی دلسوزان ایران است.
حاجی بابایی با تاکید بر ضرورت ایجاد موج عظیم مردمی برای حضور در مراسمهای تهران، قم و مشهد، خطاب به کمیتههای تخصصی افزود: تمامی بخشها باید با همپوشانی و هماهنگی کامل، زمینهساز این حرکت عظیم باشند.
وی ادامه داد: پیام روشن این مراسم به جهانیان و بهویژه دولت آمریکا این است که عظمت جایگاه رهبر شهید را در قلوب ملت ایران مشاهده کنند؛ ملتی که یکپارچه برای گرامیداشت یاد شهدای انقلاب و امام شهید خود به پا خاسته است.
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