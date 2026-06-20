مراسم تشییع پیکر رهبر شهید نماد عزت و اقتدار ملت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر شنبه در نخستین جلسه ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: در این جنگ، بزرگترین سرمایه نظام و انقلاب را از دست دادیم و پیشرفت، توسعه، اقتدار و عزت امروز ایران در عرصه‌های مختلف مرهون سال‌ها مجاهدت و مدیریت رهبر شهید است.

وی با اشاره به ابعاد گسترده مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید افزود: امروز نه تنها مردم ایران بلکه جهان اسلام در سوگ این شخصیت بزرگ نشسته‌اند و مراسم پیش‌رو می‌تواند به عنوان یکی از ماندگارترین برنامه‌های تاریخی در سطح جهان ثبت شود.

استاندار همدان با بیان اینکه محور و مسئول این فعالیت ماییم و میزبانش ما هستیم، تصریح کرد: این مراسم نماد عزت و اقتدار یک ملت است و باید با تمام توان و ظرفیت برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آن تلاش کنیم. امروز وظیفه داریم دین خود را به انقلاب، شهدا، اسلام و مکتب امام حسین(ع) ادا کنیم.

ملانوری‌شمسی در ادامه از صدور بخشنامه‌ای رسمی به تمامی دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد و گفت: براساس این ابلاغ، تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود از جمله خودروهای سواری، وانت، اتوبوس، تجهیزات، نیروی انسانی، اعتبارات و سایر امکانات باید در خدمت برگزاری این مراسم قرار گیرد و هیچ دستگاهی حق کوتاهی در این زمینه ندارد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به ابعاد بین‌المللی این رویداد تاکید کرد و افزود: استان همدان در این مراسم علاوه بر میزبانی از مهمانان استان‌های همجوار، پذیرای مهمانانی از کشور عراق نیز خواهد بود.

استاندار همدان در پایان با اشاره به همزمانی این مراسم با ایام محرم و فرهنگ عاشورایی، خاطرنشان کرد: این برنامه در مکتب امام حسین(ع) می‌تواند آغازگر مقطع جدیدی در مسیر انقلاب اسلامی باشد از این مدیران دستگاه‌های اجرایی با تشکیل فوری کمیته‌های تخصصی، برنامه‌ریزی عملیاتی برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم را در دستور کار قرار دهند.