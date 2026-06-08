فرآیند تداوم و افزایش حقوق فرزندان شهدا و جانبازان متوفی الکترونیکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، سید باقر سیدرضایی، مدیر کل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص استقرار سامانه تداوم و افزایش حقوق فرزندان معظم شهدا و جانبازان متوفی گفت: خدمت به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، تنها یک وظیفه اداری نیست؛ بلکه افتخاری ملی و ادای دِینی به بزرگترین سرمایههای معنوی کشور است.
وی افزود: در همین راستا و در ادامه سیاستهای بنیاد شهید و امور ایثارگران برای توسعه خدمات هوشمند، شفافسازی فرآیندها و کاهش مراجعات حضوری، فرآیند «تداوم و افزایش حقوق فرزندان معظم شهدا و جانبازان متوفی تحت تکفل» به صورت کاملاً الکترونیکی در بستر سامانههای سجایا و ایثارمن عملیاتی شده است.
سیدرضایی با اشاره به اینکه پیش از این، بخش قابل توجهی از مراحل بررسی درخواستها به صورت حضوری انجام میشد که علاوه بر صرف زمان، موجب مراجعات مکرر جامعه هدف به بنیاد شده بود؛ اما امروز با اتصال سامانهها به وبسرویسهای مراجع ذیصلاح، بخش عمدهای از استعلامات، بررسی مدارک و فرآیند تأیید به صورت سیستمی و هوشمند انجام میشود.
وی اضافه کرد: در این طرح، متقاضیان میتوانند درخواست خود را از طریق سامانه ایثارمن ثبت کرده و مدارک لازم را بارگذاری نمایند. سپس کارشناسان شهرستان و استان، مدارک را بررسی کرده و در صورت وجود نقص، اطلاعرسانی لازم از طریق پیامک انجام میشود تا متقاضی بدون مراجعه غیرضروری نسبت به رفع نقص اقدام کند.
مدیر کل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: متقاضیان باید جهت ثبت درخواست تمدید حقوق، ابتدا از طریق سامانه «ایثار من» و از بخش «حقوق و معیشت» «درخواست تمدید حقوق» نسبت به دریافت فرمهای مربوط به تمدید حقوق اقدام کنند. پس از تکمیل دقیق فرمها، فایل مربوطه در همان سامانه بارگذاری شود. همچنین به منظور تسریع در فرآیند بررسی و جلوگیری از ایجاد ابهام در پرونده، از الصاق و بارگذاری مدارک اضافی و غیر مرتبط خودداری شده و فقط مدارک و مستندات مورد نیاز اعلام شده در سامانه بارگذاری شود.
سیدرضایی از مهمترین اهداف اجرای این خدمت را تکریم جامعه ایثارگری، تسریع در ارائه خدمات، افزایش دقت و شفافیت در بررسی درخواستها، کاهش بروکراسی اداری و ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور دانست و اشاره کرد: با اجرای این فرآیند، انتقال اطلاعات و بررسی درخواستها با سرعت و انسجام بیشتری انجام میشود و امکان پیگیری دقیق و مستمر پروندهها برای متقاضیان و کارشناسان فراهم شده است. در کنار این موضوع، بنیاد شهید و امور ایثارگران توجه ویژهای نیز به خدمترسانی به برخی از افراد دارای شرایط خاص از جمله اتباع دارای مدارک اقامتی معتبر و کد سیام داشته و تلاش شده است فرآیند رسیدگی به درخواستهای این عزیزان نیز در چارچوب ضوابط قانونی با دقت و سهولت لازم انجام پذیرد.
وی خاطرنشان کرد: ییتردید حرکت به سمت خدمات الکترونیکی، گامی مؤثر در راستای تحقق دولت هوشمند، افزایش رضایتمندی جامعه هدف و تکریم هرچه بیشتر خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران خواهد بود.
مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: همچنین لازم میدانیم از تلاشها، همراهی و همکاری ارزشمند همکاران در ستاد، استانها و شهرستانها که در طراحی، اجرا و استقرار این خدمت نقش موثری داشتهاند، همچنین از زحمات کارشناسان اداره کل آمار، فناوری اطلاعات و تحول اداری که با ایجاد زیرساختهای فنی، توسعه سامانهها و برقراری ارتباطات الکترونیکی لازم، زمینه ارائه این خدمت به صورت هوشمند و غیر حضوری را فراهم کردند، صمیمانه قدردانی کنیم. بیتردید تحقق این دستاورد حاصل همدلی، همکاری و تلاش جمعی همکاران خدوم بنیاد شهید و امور ایثارگران در سراسر کشور است.
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