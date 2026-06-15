«سجایا» چگونه خدمات به ایثارگران را هوشمند کرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، سید باقر سیدرضایی، مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص سامانه سجایا در بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: سامانه «سجایا» بهعنوان بانک اطلاعاتی مستقر در بنیاد شهید، نقش دوگانهای ایفا میکند؛ این سامانه از یک سو مرجع اصلی جمعآوری، ثبت و ضبط اطلاعات ایثارگران است و از سوی دیگر، بهعنوان مرجع پاسخگویی به استعلامات سایر دستگاههای حکومتی و متولی عمل میکند.
وی در توضیح دامنه خدمات این سامانه افزود: در فرایند خدمترسانی، تمامی عزیزان دارای پرونده در بنیاد شهید و امور ایثارگران، از جمله شهدا و جانبازان بهعنوان الگوهای ایثار و جهاد شهادت و همچنین منسوبین آنان شامل والدین، همسران، فرزندان و خواهران و برادران که طبق قانون مستحق دریافت خدمات هستند، مورد توجه قرار میگیرند.
سیدرضایی با تبیین فرآیند شناسایی این عزیزان خاطرنشان کرد: اطلاعات مربوط به ایثارگران و خانوادههای آنان از طریق خودِ فرد یا اپراتورهای بنیاد شهید در سیستمهای مربوطه وارد میشود. پس از آن، با اخذ استعلامات و تاییدیه از دستگاههای متولی، این عزیزان بهصورت رسمی بهعنوان «منسوبین ایثارگر» در سامانه شناسایی میشوند که این امر امکان ارائه خدمات هوشمند و الکترونیک را در سایر دستگاهها فراهم میسازد.
مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید در پایان تأکید کرد: با بهرهگیری از ظرفیتهای سامانه «سجایا»، محدودیتهای جغرافیایی و منطقهای در ارائه خدمات برطرف شده است. بنیاد شهید هیچگونه محدودیت مکانی برای ارائه خدمات ندارد و ایثارگران و خانوادههای آنان میتوانند از هر نقطه کشور و در هر جای ایران که هستند، با استفاده از این ظرفیتهای دیجیتال، از خدمات معرفیشده بهرهمند شوند.
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