به گزارش خبرنگار مهر، بیژن طاهری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، پس از اعلام حادثه سقوط از کوه، بلافاصله تیم‌های عملیاتی پایگاه امداد و نجات کوهستان ده‌چشمه و تیم پشتیبان شعبه فارسان به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در این حادثه دو نفر دچار سانحه شدند که نجاتگران جمعیت هلال‌احمر پس از دسترسی به مصدومان و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، عملیات امداد و نجات را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری بیان داشت: یکی از مصدومان به دلیل شدت جراحات توسط بالگرد امدادی به بیمارستان شهرکرد منتقل شد و مصدوم دیگر نیز توسط نجاتگران به پایین کوه انتقال داده شد.

طاهری ادامه داد: این عملیات با به‌کارگیری دو تیم عملیاتی، هشت نجاتگر و دو دستگاه خودروی امدادی انجام شد و پس از حدود ۹ ساعت تلاش مستمر با موفقیت به پایان رسید.