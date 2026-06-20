به گزارش خبرنگار مهر، بیژن طاهری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، پس از اعلام حادثه سقوط از کوه، بلافاصله تیمهای عملیاتی پایگاه امداد و نجات کوهستان دهچشمه و تیم پشتیبان شعبه فارسان به محل حادثه اعزام شدند.
وی تصریح کرد: در این حادثه دو نفر دچار سانحه شدند که نجاتگران جمعیت هلالاحمر پس از دسترسی به مصدومان و انجام اقدامات پیشبیمارستانی، عملیات امداد و نجات را آغاز کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری بیان داشت: یکی از مصدومان به دلیل شدت جراحات توسط بالگرد امدادی به بیمارستان شهرکرد منتقل شد و مصدوم دیگر نیز توسط نجاتگران به پایین کوه انتقال داده شد.
طاهری ادامه داد: این عملیات با بهکارگیری دو تیم عملیاتی، هشت نجاتگر و دو دستگاه خودروی امدادی انجام شد و پس از حدود ۹ ساعت تلاش مستمر با موفقیت به پایان رسید.
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