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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۳

هزینه‌های سرسام‌آور جنگ علیه ایران روی دست آمریکا

هزینه‌های سرسام‌آور جنگ علیه ایران روی دست آمریکا

یک روزنامه آمریکایی به هزینه های سرسام آور تجاوز این کشور علیه ایران و بحران های جهانی ناشی از آن اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی تاکید کرد، هزینه های مالی تجاوز آمریکا علیه ایران از ۲۸ فوریه گذشته نزدیک به ۱۳۲ میلیارد دلار بوده است.

بر اساس این گزارش، تجاوز آمریکایی صهیونیستی علیه ایران و لبنان باعث قربانی شدن ۳۵۰۰ تن در ایران و ۳۷۰۰ تن در لبنان در کنار هدف قرار گرفتن مدرسه کودکان میناب شده است.

هزینه مستقیم این تجاوز نظامی ۲۹ میلیارد دلار شامل بازسازی پایگاه های آسیب دیده آمریکا، جایگزین کردن مهمات استفاده شده، استقرار ناوهای هواپیمابر و بازسازی آسیب های وارده به منابع آمریکایی در عربستان بوده است.

اختلال در تنگه هرمز و جهش قیمت نفت نیز باعث شد مصرف کنندگان آمریکایی ۶۰ میلیارد دلار بیشتر برای سوخت پرداخت کنند. هزینه حمل و نقل نیز افزایش یافت.

علاوه بر آن اختلال در این آبراه حیاتی باعث کمبود گوگرد که ماده اصلی کودها به شمار می رود شد. کارشناسان بین المللی نیز نسبت به عواقب وخیم افزایش قیمت مواد غذایی و گسترش قحطی در جهان هشدار دادند.

کد مطلب 6865424

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