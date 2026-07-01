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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

آسوشیتدپرس:دولت ترامپ نتایج تحقیقات حمله به مدرسه میناب را مخفی می‌کند

آسوشیتدپرس:دولت ترامپ نتایج تحقیقات حمله به مدرسه میناب را مخفی می‌کند

خبرگزاری اسوشیتدپرس اعلام کرد که دولت آمریکا تلاش دارد نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص جنایت ضد انسانی حمله به مدرسه دخترانه میناب را پنهان کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، با گذشت بیش از ۱۲۰ روز از بمباران مدرسه ابتدایی دخترانه شهر میناب توسط آمریکا که به شهادت ۱۶۸ کودک و بزرگسال منجر شد، آمریکا همچنان در سکوت رسمی مرگبار غرق شده است.

با وجود اینکه ارتش آمریکا شواهد تقریباً فوری در اختیار داشت که نشان می‌داد محل مدرسه مورد اصابت قرار گرفته است، گزارش خبرگزاری آسوشیتد برس فاش کرد که دولت دونالد ترمب هنوز مسئولیت مستقیم آن را نپذیرفته و نتایج تحقیقی را که پنتاگون درباره این حادثه در تاریخ ۲۸ فوریه انجام داده، رسماً اعلام نکرده است.

طبق این گزارش، اطلاعات مربوط به این حمله بر اساس تطبیق ویدئوها، گزارش‌های حقوق بشری و مصاحبه با شاهدان عینی و پژوهشگران استوار است.

یک مقام آگاه آمریکایی که خواستار عدم اعلام نام خود شد، فاش کرد که ارتش آمریکا از انجام حملات در این مدرسه مطلع بوده است. این منبع به «کم کاری سیستماتیک» در فرآیند شناسایی و تحلیل اهداف در داخل پنتاگون اشاره کرد.

آسوشیتدپرس می افزاید که با وجود گذشت ۱۲۰ روز از این حادثه، سرنوشت گزارش پنتاگون همچنان مبهم است، زیرا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهارات اخیر خود تأکید کرد که از این گزارش مطلع نیست و در مورد مسئولیت آمریکا در این حمله ابراز تردید کرد.

پیت هگست وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز گفت که این گزارش «در زمان مناسب» فاش خواهد شد. در انتشار نتایج این تحقیقات، حتی در کنگره آمریکا نیز انتقاداتی را برانگیخته و کنگره خواستار شفافیت در مورد این تراژدی است.

کد مطلب 6876431

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