به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، نظرسنجی مشترک خبرگزاری «آسوشیتدپرس» و مرکز تحقیقاتی «NORC» نشان میدهد که حدود ۶۵ درصد از شهروندان آمریکایی سیاستهای دولت دونالد ترامپ در قبال ایران را تأیید نمیکنند.
این نظرسنجی که نتایج آن روز جمعه منتشر شد، با پرسش از ۳۰۴۰ نفر در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۷ ژوئن انجام شده است.
بر اساس یافتههای این پژوهش، نگاه منفی به اقدامات ترامپ نه تنها در میان دموکراتها و مستقلها، بلکه حتی در میان بخشی از حامیان حزب جمهوریخواه نیز وجود دارد، به طوری که تنها ۲۸ درصد از جمهوریخواهان از عملکرد دولت ترامپ در قبال ایران رضایت دارند.
همچنین ۵۳ درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی، حملات نظامی اخیر ایالات متحده علیه ایران را «بیش از حد» توصیف کردهاند.
این نظرسنجی همچنین دیدگاه آمریکاییها را به سیاستهای دولت در قبال رژیم صهیونیستی بررسی کرده که نشان میدهد تنها ۳۴ درصد از پرسششوندگان با رویکرد ترامپ نسبت به این رژیم موافق هستند.
برخی شرکتکنندگان در این نظرسنجی تأکید کردهاند که نتانیاهو دستورکار مستقل خود را دنبال میکند و ترامپ در اعمال نفوذ بر او ناتوان است.
این نتایج درحالی منتشر میشود که شامگاه چهارشنبه، رؤسای جمهور آمریکا و ایران به صورت الکترونیکی «یادداشت تفاهم اسلامآباد» را امضا کردند. این توافق که با میانجیگری پاکستان حاصل شده، راه را برای پایان دادن به تجاوزی که از ۲۸ فوریه علیه ایران آغاز شده بود، هموار کرده است.
طبق اعلام رسمی میانجی پاکستانی، با اجرایی شدن این یادداشت تفاهم، ایران بازگشایی تنگه هرمز را آغاز کرده و ایالات متحده نیز رفع محاصره دریایی علیه ایران را که از آوریل اعمال شده بود، در دستور کار قرار داده است.
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