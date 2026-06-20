به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، سیدمحمدرضا خلیلی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در پنل تخصصی همایش افق‌های نو در فعالیت‌های علمی بین‌المللی دانشگاه‌ها، الگوی نوینی برای توسعه آموزش‌های مهارت‌محور بین‌المللی و تبدیل ایران به هاب منطقه‌ای مهارت ارائه کرد.

خلیلی در این همایش با اشاره به تحولات آموزش عالی در جهان گفت: ظرفیت‌های راهبردی ایران شامل موقعیت جغرافیایی، فرهنگ و تمدن غنی، توانمندی‌های حوزه سلامت، فناوری، کشاورزی، انرژی و صنایع خلاق برشمرد که این ظرفیت‌ها می‌توانند مبنای طراحی بسته‌های آموزشی متناسب با نیازهای بازارهای منطقه‌ای قرار گیرند.

وی افزود: دانشگاه‌ها باید از الگوی سنتی فاصله بگیرند و تجربه‌ای جامع و مهارت‌محور ارائه دهند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور با معرفی مفهوم فراگیر بین‌المللی به جای دانشجوی بین‌المللی، بر متنوع نمودن مسیرهای یادگیری از طریق آموزش‌های کوتاه‌مدت، مهارتی، مجازی، ترکیبی و پودمانی تأکید کرد و گفت: این رویکرد بازار آموزش‌های بین‌المللی را گسترش خواهد داد.

وی مدل اجرایی تبدیل ایران به هاب منطقه‌ای مهارت را بر پنج محور اصلی شامل استوار دانست و تصریح کرد: شناسایی نیازهای منطقه، طراحی بسته‌های آموزشی، ارائه گواهی‌های معتبر بین‌المللی، ایجاد تجربه مطلوب برای فراگیران و اتصال آموزش به بازار کار از جمله این موارد هستند.

خلیلی، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور را به دلیل مأموریت مهارت‌محور، شبکه گسترده مراکز آموزشی و ارتباط مؤثر با صنعت، متولی اصلی این تحول معرفی کرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور از راه‌اندازی مرکز ملی مهارت‌های بین‌المللی، درگاه ملی Skill in Iran، توسعه مراکز منتخب آموزش و ارزیابی و نظام گواهی بین‌المللی مهارت به عنوان زیرساخت‌های عملیاتی این مدل نام برد.

وی هوش مصنوعی را شتاب‌دهنده اصلی این فرآیند عنوان کرد و گفت: این فناوری می‌تواند در تحلیل بازارها، تولید محتوای چندزبانه، شخصی‌سازی یادگیری و پشتیبانی هوشمند نقش مؤثری ایفا کند. در ادامه نمونه عملی اجرای این الگو در حوزه گردشگری سلامت ارائه و نشان داده شد چگونه تلفیق آموزش آنلاین، کارگاه‌های حضوری، پروژه‌های عملی و گواهی معتبر می‌تواند آموزش را مستقیماً به فرصت‌های حرفه‌ای و بازار کار متصل کند.

خلیلی در این همایش بر هم‌افزایی دانشگاه، صنعت، دولت و فناوری‌های نوین تأکید کرد و افزود: اگر آموزش‌های مهارتی به استانداردهای بین‌المللی و نیازهای واقعی بازار کار متصل شود، بدون شک ایران به مرجع آموزش‌های کاربردی و مهارتی در منطقه تبدیل خواهد شد.