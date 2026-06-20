به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در نشستی با حضور عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، عمادالدین فاطمی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی و مصطفی فیضی، قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی، زمینه‌های همکاری مشترک برای هوشمندسازی فرایندهای کاری و توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف آستان قدس رضوی بررسی شد.

عبدالحسن بهرامی در این نشست با اشاره به نقش فزاینده هوش مصنوعی در تحول سازمان‌ها و افزایش بهره‌وری، گفت: توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری، بهینه‌سازی فرایندها و ارائه خدمات نوآورانه به زائران منجر شود.

وی با تشریح برخی ظرفیت‌های کاربردی هوش مصنوعی در حوزه خدمات زائران افزود: استفاده از دستیارهای هوشمند چندزبانه برای پاسخگویی شبانه‌روزی به پرسش‌های زائران، سامانه‌های هوشمند راهنمای زائر، مدیریت هوشمند جمعیت در ایام پرتردد، تحلیل داده‌های خدماتی و شخصی‌سازی خدمات فرهنگی از جمله اقداماتی است که می‌تواند کیفیت خدمت‌رسانی را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.

رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان همچنین بر آمادگی معاونت علمی برای حمایت از پروژه‌های فناورانه در این حوزه تأکید کرد و گفت: ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تیم‌های فناور کشور می‌تواند نقش مؤثری در تحقق برنامه‌های هوشمندسازی آستان قدس رضوی ایفا کند.

در ادامه این نشست، عمادالدین فاطمی‌زاده با تأکید بر ضرورت تمرکز بر پروژه‌های مسئله‌محور اظهار کرد: برای دستیابی به نتایج عملیاتی و اثربخش، لازم است نیازهای اولویت‌دار آستان قدس رضوی در قالب RFPهای مشخص، قابل اندازه‌گیری و مبتنی بر شاخص‌های عملکردی تعریف شود تا شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان زیست‌بوم فناوری بتوانند راهکارهای اجرایی و قابل پیاده‌سازی خود را ارائه کنند.

مصطفی فیضی، قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت تحول دیجیتال در مجموعه آستان، بهره‌گیری از فناوری‌های هوش مصنوعی را گامی مؤثر برای ارتقای کیفیت خدمات به زائران، افزایش بهره‌وری و تسهیل فرایندهای اجرایی دانست و بر توسعه همکاری‌های مشترک با زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور تأکید کرد.

در پایان این نشست، طرفین بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک برای شناسایی نیازها، تعریف پروژه‌های اولویت‌دار، بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و تدوین نقشه راه هوشمندسازی آستان قدس رضوی با محوریت فناوری‌های هوش مصنوعی توافق کردند.