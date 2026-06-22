کریمی: هوش مصنوعی ضرورت توسعه کشاورزی کرمانشاه است

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی، اظهار کرد: استفاده از هوش مصنوعی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای توسعه پایدار کشاورزی استان کرمانشاه محسوب می‌شود و باید از ظرفیت این فناوری برای افزایش بهره‌وری و مدیریت علمی بخش کشاورزی استفاده کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه‌های زراعت، باغبانی و دامپروری، افزود: هوش مصنوعی با تحلیل داده‌های مختلف و هوشمندسازی فرآیندها، می‌تواند در مدیریت مزارع، تشخیص سریع آفات و بیماری‌های گیاهی، بهینه‌سازی مصرف منابع و افزایش بهره‌وری تولید نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه هوش مصنوعی ابزاری برای تصمیم‌سازی است، نه جایگزینی برای تصمیم‌گیری، تصریح کرد: این فناوری با ارائه تحلیل‌های دقیق و مبتنی بر داده، مدیران و کارشناسان را در اتخاذ تصمیم‌های صحیح و برنامه‌ریزی هدفمند برای توسعه بخش کشاورزی یاری می‌کند.

کریمی با تشریح برخی کاربردهای هوش مصنوعی در بخش کشاورزی، گفت: مدیریت منابع آب و خاک، پیش‌بینی بارندگی، تحلیل داده‌های هواشناسی، مقابله با خشکسالی، پیش‌بینی عملکرد محصولات زراعی، تشخیص آفات و بیماری‌های گیاهی، توسعه کشاورزی گلخانه‌ای و همچنین پایش سلامت و تغذیه دام و طیور، از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که می‌توان از ظرفیت هوش مصنوعی در آن‌ها بهره گرفت.

وی از برنامه‌ریزی برای ارتقای دانش فعالان این بخش نیز خبر داد و افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینه کاربرد هوش مصنوعی برای کارشناسان، مروجان و بهره‌برداران بخش کشاورزی در دستور کار قرار دارد تا زمینه استفاده مؤثر از این فناوری در استان فراهم شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین از راه‌اندازی دفتر تخصصی هوش مصنوعی در این سازمان خبر داد و گفت: این دفتر با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز علمی و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری، زمینه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه کشاورزی هوشمند را در استان فراهم خواهد کرد.

کریمی در پایان با تأکید بر اینکه تحقق کشاورزی دانش‌بنیان نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و استفاده بهینه از منابع و اعتبارات است، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی می‌تواند ضمن افزایش تولید، زمینه پایداری و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی استان کرمانشاه را فراهم کند.