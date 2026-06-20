  1. استانها
  2. خوزستان
۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

قاتل ۲۵ ساله در شادگان به دومین قتل اعتراف کرد

قاتل ۲۵ ساله در شادگان به دومین قتل اعتراف کرد

شادگان - فرمانده انتظامی شهرستان شادگان گفت: متهم ۲۵ ساله‌ای که سال گذشته به اتهام قتل دستگیر شده بود، در ادامه تحقیقات پلیس به ارتکاب دومین قتل نیز اعتراف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح‌الله عشیری صبح امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی اقدامات تخصصی و پیگیری‌های مستمر کارآگاهان پلیس آگاهی، متهم ۲۵ ساله‌ای که سال گذشته در ارتباط با یک فقره قتل توسط مأموران پلیس آگاهی دستگیر شده و در زندان به سر می‌برد، بار دیگر تحت بررسی‌های فنی قرار گرفت.

وی افزود: با ادامه تحقیقات و کنار هم قرار دادن سرنخ‌های موجود، متهم در بازجویی‌های تخصصی به ارتکاب دومین قتل نیز اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان ادامه داد: با اعتراف متهم، سرنوشت مرد ۶۰ ساله‌ای که پیش‌تر مفقود شده بود مشخص شد و ابعاد این پرونده برای ادامه روند رسیدگی قضائی روشن شد.

عشیری بیان کرد: متهم انگیزه خود از ارتکاب این قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرده است.

وی تصریح کرد: پلیس با تمام توان و به صورت قاطع با جرایم خشن برخورد می‌کند و تأمین امنیت و آرامش شهروندان را با جدیت دنبال خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان در پایان گفت: همکاری و مشارکت شهروندان با پلیس نقش مهمی در کشف جرایم و ارتقای امنیت اجتماعی دارد.

کد مطلب 6865495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها