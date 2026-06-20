قاتل ۲۵ ساله در شادگان به دومین قتل اعتراف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روحالله عشیری صبح امروز شنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در پی اقدامات تخصصی و پیگیریهای مستمر کارآگاهان پلیس آگاهی، متهم ۲۵ سالهای که سال گذشته در ارتباط با یک فقره قتل توسط مأموران پلیس آگاهی دستگیر شده و در زندان به سر میبرد، بار دیگر تحت بررسیهای فنی قرار گرفت.
وی افزود: با ادامه تحقیقات و کنار هم قرار دادن سرنخهای موجود، متهم در بازجوییهای تخصصی به ارتکاب دومین قتل نیز اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان شادگان ادامه داد: با اعتراف متهم، سرنوشت مرد ۶۰ سالهای که پیشتر مفقود شده بود مشخص شد و ابعاد این پرونده برای ادامه روند رسیدگی قضائی روشن شد.
عشیری بیان کرد: متهم انگیزه خود از ارتکاب این قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرده است.
وی تصریح کرد: پلیس با تمام توان و به صورت قاطع با جرایم خشن برخورد میکند و تأمین امنیت و آرامش شهروندان را با جدیت دنبال خواهد کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان شادگان در پایان گفت: همکاری و مشارکت شهروندان با پلیس نقش مهمی در کشف جرایم و ارتقای امنیت اجتماعی دارد.
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