به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابطعمومی کمیته ملی پارالمپیک، جایزه گلوریا که از سال ۲۰۲۵ راهاندازی شده است، با هدف برجستهسازی استعدادها، تلاشها و تأثیر ورزش بهعنوان ابزاری برای تحول اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشورهای ایبرو-آمریکا بنیانگذاری شده است. این جایزه از ورزشکاران، نهادها، مؤسسات، سازمانها، ابتکارات و شهرهایی که در راستای ارزشهای ورزش، آموزش، نوآوری و پایداری عملکردی شاخص داشتهاند، تقدیر میکند.
کمیته اجرایی این جوایز در سال ۲۰۲۶ به اتفاق آرا تصمیم گرفت کمیته بینالمللی پارالمپیک را به دلیل تلاشهای مستمر در جهت ادغام و مشارکت همه ورزشکاران و همچنین توسعه و تقویت جنبش پارالمپیک در سطح جهان مورد تقدیر قرار دهد.
این جایزه در مادرید توسط فرناندو ریانو، عضو هیئترئیسه کمیته بینالمللی پارالمپیک، به نمایندگی از IPC دریافت شد. ریانو پس از دریافت این جایزه گفت: «دریافت این نشان ارزشمند برای کمیته بینالمللی پارالمپیک افتخار بزرگی است و صمیمانه از کمیته اجرایی اجلاس ورزشی مادرید بابت این قدردانی ارزشمند تشکر میکنم.»
وی افزود: «ویژگی منحصربهفرد IPC این است که اگرچه ورزش محور اصلی فعالیتهای ماست، اما در عین حال بخشی از یک جنبش اجتماعی بزرگتر یعنی حقوق افراد دارای معلولیت نیز هستیم و همین موضوع به فعالیتهای ما معنا و هدفی عمیق میبخشد. ما از طریق برنامهها و فعالیتهای خود تلاش میکنیم جامعه را متحول کرده و جهانی فراگیرتر برای یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون فرد دارای معلولیت در سراسر جهان ایجاد کنیم.»
عضو هیئترئیسه IPC ادامه داد: «از زمان تأسیس کمیته بینالمللی پارالمپیک در سال ۱۹۸۹، گستره، عمق و تأثیرگذاری جنبش پارالمپیک هر روز افزایش یافته است و اکنون بازیهای پارالمپیک بهعنوان سومین رویداد بزرگ ورزشی جهان شناخته میشود. تعهد ما برای تغییر جهان از طریق ورزش بیش از هر زمان دیگری استوار و قدرتمند است.»
اجلاس ورزشی مادرید یکی از مهمترین رویدادهای بینالمللی حوزه ورزش به شمار میرود که با همکاری دولت منطقهای و شورای شهر مادرید، سازمان جهانی گردشگری ملل متحد و سایر نهادها و سازمانهای مرتبط برگزار میشود. این رویداد با حمایت شرکای نهادی و تجاری، سالانه حدود پنج هزار نفر از فعالان و متخصصان صنعت ورزش را گرد هم میآورد.
کمیته بینالمللی پارالمپیک به پاس تلاشهای مستمر خود در زمینه فراگیرسازی ورزش و توسعه جنبش پارالمپیک در سراسر جهان، جایزه معتبر گلوریا (GLORIA) را در اجلاس ورزشی مادرید ۲۰۲۶ دریافت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابطعمومی کمیته ملی پارالمپیک، جایزه گلوریا که از سال ۲۰۲۵ راهاندازی شده است، با هدف برجستهسازی استعدادها، تلاشها و تأثیر ورزش بهعنوان ابزاری برای تحول اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشورهای ایبرو-آمریکا بنیانگذاری شده است. این جایزه از ورزشکاران، نهادها، مؤسسات، سازمانها، ابتکارات و شهرهایی که در راستای ارزشهای ورزش، آموزش، نوآوری و پایداری عملکردی شاخص داشتهاند، تقدیر میکند.
نظر شما