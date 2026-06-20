به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دارویی، آزمایشگاهی و سلامت (عمان‌هلث ۲۰۲۶) از ۳۰ شهریور تا ۱ مهر ۱۴۰۵ در شهر مسقط (عمان) برگزار می‌شود.

تجهیزات و لوازم پزشکی، فناوری‌های پزشکی، تجهیزات اتاق عمل، تجهیزات و لوازم جانبی آزمایشگاه‌ها، اطلاعات سلامتی و فناوری ارتباطات، تجهیزات بیمارستانی، فناوری نانو در پزشکی، سیستم‌های کنترل کیفیت، بخش دارویی، رادیولوژی و سونوگرافی، توریسم سلامت، از جمله محورهای این نمایشگاه هستند.

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت‌های دانش‌بنیان‌ به صورت مستقل در نمایشگاه عمان‌هلث ۲۰۲۶ حضور خواهند داشت.

شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی حضور در این نمایشگاه می‌توانند با شماره تلفن‌های ۰۲۱۸۸۵۴۰۲۵۲ و ۰۹۳۶۱۷۶۳۰۰۶ (پارس رستاک) تماس بگیرند.

یکی از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به توسعه بازار داخلی و صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از حضور دانش‌بنیان‌ها در نمایشگاه‌های معتبر داخلی و بین‌المللی به صورت حضور مستقل یا برپایی پاویون و همچنین، حمایت از اعزام هیات‎‌های تجاری و فناوری ایرانی (شرکت‌های دانش‌بنیان) و پذیرش هیات‌های تجاری و فناوری خارجی است.