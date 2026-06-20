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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

کاهش بی‌سابقه ذخایر نفت آمریکا؛ نگرانی از امنیت انرژی

کاهش بی‌سابقه ذخایر نفت آمریکا؛ نگرانی از امنیت انرژی

داده‌های جدید نشان می‌دهد میزان ذخایر نفتی آمریکا بر حسب روزهای تأمین مصرف به حدود ۵۰ روز کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح چند دهه اخیر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ و بخش استراتژی سرمایه‌گذاری جهانی بانک آمریکا، بررسی داده‌های جدید نشان می‌دهد ذخایر نفتی ایالات متحده بر اساس شاخص «تعداد روزهای تأمین نفت با احتساب ذخایر استراتژیک» با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده است.

بر اساس این آمار، در حالی که میانگین بلندمدت این شاخص از دهه ۱۹۸۰ تاکنون حدود ۶۵ روز بوده، سطح فعلی آن به حدود ۵۰ روز کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده افت محسوس ذخایر نفتی آمریکا در سال‌های اخیر است.

کارشناسان انرژی معتقدند این کاهش ذخایر می‌تواند توان ایالات متحده برای مقابله با شوک‌های احتمالی بازار جهانی انرژی را محدود کند و آسیب‌پذیری این کشور در برابر اختلالات عرضه را افزایش دهد.

در همین رابطه جک پرندلی، تحلیلگر بازار انرژی، هشدار داده است که با روند فعلی، ذخایر موجود تنها می‌تواند برای حدود ۵۰ تا ۶۵ روز پاسخگوی نیازهای این کشور باشد.

کاهش سطح ذخایر استراتژیک نفت به یکی از موضوعات مورد بحث در فضای سیاسی آمریکا نیز تبدیل شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، با انتقاد از سیاست‌های انرژی دولت فعلی اعلام کرده است که سطح واقعی ذخایر نفتی این کشور حتی پایین‌تر از برخی برآوردهای رسمی است.

برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند برداشت‌های گسترده از ذخایر استراتژیک نفت در سال‌های اخیر که با هدف کنترل تورم و مدیریت قیمت سوخت انجام شده، اکنون به چالشی جدی برای امنیت انرژی آمریکا تبدیل شده است.

کد مطلب 6865541
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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