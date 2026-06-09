به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، تازهترین دادههای آماری نشان میدهد مجموع ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به ۵ ژوئن با کاهش قابل توجهی مواجه شده است.
بر اساس این گزارش، مجموع ذخایر نفت خام آمریکا در این بازه زمانی ۱۲.۹۱ میلیون بشکه کاهش یافته است. بخش قابل توجهی از این کاهش به آزادسازی نفت از ذخیره استراتژیک نفت آمریکا (SPR) مربوط میشود.
طبق این آمار، ذخیره استراتژیک نفت آمریکا در این هفته ۷.۹ میلیون بشکه کاهش یافته و حجم آن تا تاریخ ۵ ژوئن به ۳۴۹.۲ میلیون بشکه رسیده است.
همچنین ذخایر نفت خام تجاری آمریکا نیز در همین مدت ۵.۰۱ میلیون بشکه کاهش ثبت کرده است.
دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان میدهد در صورت ادامه این روند، سطح ذخایر استراتژیک نفت این کشور ممکن است در هفتههای آینده به پایینترین میزان خود از سال ۱۹۸۳ برسد؛ دورهای که در آن این ذخایر برای نخستین بار شکل گرفتند.
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