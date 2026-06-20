فعالیت ۷۰ هیئت صلح در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توسعه خدمات الکترونیک قضایی یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی در استان است.

وی افزود: در حال حاضر ۷۰ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف به‌صورت الکترونیکی ثبت و رسیدگی می‌شود و تلاش می‌شود این روند به‌صورت کامل در تمامی بخش‌ها اجرایی شود.

اسدی با اشاره به وضعیت ابلاغ‌های قضایی در استان گفت: میزان ابلاغ الکترونیکی در کردستان به ۹۷ درصد رسیده که نشان‌دهنده رشد قابل توجه در هوشمندسازی فرآیندهای قضایی است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با اشاره به ساختار شورای حل اختلاف گفت: در حال حاضر ۷۰ هیئت صلح در استان فعال است و حدود ۳۰۰ نفر در این مجموعه‌ها در حال خدمت‌رسانی هستند.

وی افزود: در سال گذشته بیش از ۶۱ هزار پرونده در شورای حل اختلاف استان رسیدگی شده و بخش قابل توجهی از آن‌ها به سازش منتهی شده است.

اسدی ادامه داد: در سه‌ماهه نخست امسال نیز حدود ۱۱ هزار پرونده وارد این مجموعه شده که بخشی از آن‌ها با سازش مختومه شده است.

افزایش پرونده‌های سازش و نقش صلح یاران

وی با اشاره به نقش معتمدین محلی و ریش‌سفیدان و صلح یاران در حل اختلافات گفت: تاکنون حدود ۵ هزار و ۸۰۰ پرونده با مشارکت این افراد به سازش منتهی شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان افزود: در سال گذشته نیز ۱۰ پرونده قتل و امسال تاکنون ۴ پرونده قتل در فرآیند سازش در شورای حل اختلاف به صلح ختم شده است.

اسدی با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی در کاهش آسیب‌ها اظهار کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم برنامه‌های مصوب و ابلاغی از مرکز را در طول سال اجرا می‌کند، اما مسائل اجتماعی نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها و مردم است.

وی افزود: انتظار داریم اصحاب رسانه و نخبگان استان در کنار این معاونت، در زمینه ارتقای آگاهی عمومی و مطالبه‌گری نقش فعال‌تری داشته باشند.

اسدی تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم تنها وظیفه یک نهاد نیست، بلکه نیازمند همکاری جمعی و مشارکت اجتماعی گسترده است.