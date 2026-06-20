به گزارش خبرنگار مهر، عباس غفوریان صبح شنبه در مراسم بهره برداری آبیاری تحت فشار روستای اروانه و لاسجرد شهرستان سرخه این اقدام را گام ارزشمند در راستای مدیریت منابع آب دانست و افزود: هدف اصلی طرح کاهش تلفات آب و افزایش راندمان بهره برداری منابع آبی است.

وی کاهش هزینه های نیروی کار در بخش آبیاری و توزیع یکنواخت بهینه آب را دیگر مزایای طرح عنوان کرد و ادامه داد: با این اقدامات افزایش میزان و کیفیت تولید در اراضی رخ خواهد داد.

مدیر جهاد کشاورزی سرخه سطح اجرای پروژه را ۲۴۳.۴ هکتار برشمرد و توضیح داد: تحویل این سامانه ها با حضور ناظر عالی استان، کارشناسان آب و خاک و نمایندگان پروژه انجام گرفته است.

غفوریان مجموع سرمایه گذاری طرح را بالغ بر ۶۲ میلیارد و ۴۸۹ میلیون ریال برآورد کرد و توضیح داد: با اجرای پروژه ۱۵۰ بهره بردار از مزایای طرح برخوردار شدند.

وی به لزوم تداوم زنجیره مدرن سازی آبیاری در سرخه تاکید کرد و ادامه داد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته اجرای پروژه برای ۱۰۰ هکتار دیگر اراضی سرخه در دست اقدام است.