برپایی هیئت تخصصی کودک و نوجوان در موزه ملک

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت بهشت به عنوان محفل تخصصی کودک و نوجوان در تهران به همت و میزبانی کتابخانه و موزه ملی ملک و همراهی و مشارکت رسانه حریم، شهرداری منطقه ۱۲ و کلاس مداحی منادیان مکتب الزهرا سلامالله علیها همزمان با دهه اول ماه محرم آغاز به کار کرد.
این هیئت که با حضور کودک و نوجوانان و همچنین خانوادههای آنها جلسات خود را برگزار میکند از پنجشنبه ۲۸ خردادماه مصادف با سومین روز ماه محرم جلسات خود را آغاز کرد. این جلسات از ساعت ۱۷ تا اذان مغرب به مدت ۶ روز تا سهشنبه دوم تیرماه ادامه خواهد داشت.
در این هیئت سعید عزیزی و هادی زینلی به عنوان کارشناس خانواده و موضوعات اجتماعی سخنرانی میکنند و حجتالاسلام رمضانی نیز سخنرانی حوزه کودک است. اجرای سرود نیز توسط گروه سرود ابناءالحسن علیهالسلام اجرایی میشود.
از نکات قابل توجه در این هیئت، فعالیت و هیئتگردانی نوجوانان است که در بخشهای مختلف جلسه مانند دمامزنی، روضهخوانی، قرائت قرآن، قرائت زیارت عاشورا، سینهزنی، تصویربرداری و عکاسی نوجوانان محور اصلی برنامهها هستند.
در فضای کناری حسینیه نیز برای کودکان و نوجوانان وسایل بازی و میزهای تربیتی درنظر گرفته شده است که تا قبل از شروع رسمی جلسه از این فضا استفاده میکنند.
امیر عباسی، امیر طلاجوران، امین قدیم، سیدمحمدرضا نوشهور و محسن عراقی از جمله مداحانی است که بناست در این هیئت حضور پیدا کنند و به همراه نوجوانان عزاداری کنند.
جلسات این هیئت بناست بعد از دهه اول ماه محرم در فضای کتابخانه و موزه ملی ملک ادامه پیدا کند. موزه ملک در خیابان امام خمینی(ره)، ابتدای خیابان سی تیر، خیابان یارجانی واقع شده است.
هیئت بهشت به عنوان محفل تخصصی کودک و نوجوان در تهران و همزمان با دهه اول ماه محرم آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت بهشت به عنوان محفل تخصصی کودک و نوجوان در تهران به همت و میزبانی کتابخانه و موزه ملی ملک و همراهی و مشارکت رسانه حریم، شهرداری منطقه ۱۲ و کلاس مداحی منادیان مکتب الزهرا سلامالله علیها همزمان با دهه اول ماه محرم آغاز به کار کرد.
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