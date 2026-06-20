فرماندار پردیس: بیش از ۹۰ درصد مصوبات شهرستان محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی،صبح شنبه، در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با محوریت پردیس از تحقق بخش عمده مصوبات و برنامههای توسعهای شهرستان پردیس خبر داد و اظهار داشت: با پیگیریهای مستمر، همکاری دستگاههای اجرایی و حمایت مسئولان استانی، بیش از ۹۰ درصد مصوبات و تعهدات شهرستان به مرحله اجرا رسیده است.
وی با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزههای عمرانی، خدماتی و زیرساختی افزود: طی سالهای اخیر پروژههای متعددی در سطح شهرستان پردیس تعریف و اجرا شده که بخش قابل توجهی از آنها به بهرهبرداری رسیده و سایر پروژهها نیز با پیشرفت فیزیکی مناسب در حال اجرا هستند.
فرماندار پردیس با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین کالاهای اساسی، مدیریت بازار، تأمین انرژی و خدمات عمومی گفت: با برنامهریزی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، خدماترسانی به شهروندان بدون وقفه ادامه یافته و نیازهای اساسی مردم در بخشهای مختلف تأمین شده است.
طاهرخانی همچنین از حمایتها و پیگیریهای استانداری تهران قدردانی کرد و اظهار داشت: بازدیدهای میدانی و سفرهای مسئولان ارشد استان نقش مؤثری در تسریع روند اجرای پروژهها و رفع موانع و مشکلات شهرستان داشته است.
وی ادامه داد: تعامل و همراهی میان دستگاههای اجرایی و مجموعه مدیریت استان زمینه پیشرفت پروژههای عمرانی و خدماتی را فراهم کرده و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.
فرماندار پردیس در پایان خاطرنشان کرد: تکمیل پروژههای نیمهتمام، توسعه زیرساختهای شهری و ارتقای کیفیت خدمات عمومی از مهمترین اولویتهای مدیریت شهرستان پردیس در ادامه مسیر توسعه خواهد بود.
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