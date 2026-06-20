به گزارش خبرنگار مهر، «صفر یک» عنوان تازه‌ترین پروژه سینمایی به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی ماندانا شیروانیان است که این روزها در مرحله نهایی پیش‌تولید قرار دارد. این فیلم داستانی که با نگاهی متفاوت به بحبوحه جنگ تحمیلی سوم تولید می‌شود، به واکاوی مفهوم خیانت و وطن‌فروشی در شرایط خطیر جنگی می‌پردازد.

داستان دختری که با وعده‌های پوشالی قربانی شد

ماندانا شیروانیان در گفتگو با مهر، درباره مضمون «صفر یک» توضیح داد: «این فیلم روایتگر داستان دختری است که در گیرودار جنگ، به دلیل بلندپروازی‌های کاذب و تحت تأثیر تحریک عوامل موساد، با وعده‌های مالی کلان، به راهِ وطن‌فروشی کشیده می‌شود. او در این مسیرِ سیاه، در آخرین گردابِ فریب، عزیزترین کسان خود را قربانی می‌کند.»

وی با تأکید بر استقلال این اثر سینمایی و عدم وابستگی آن به ارگان‌های دولتی، افزود: «ایده این فیلم حاصل سال‌ها تامل پیرامون این پرسش است که چرا برخی افراد در عمل به حامیان نظام‌های سیاسی دشمن تبدیل می‌شوند؛ دشمنانی که هدفشان جز حفظ موقعیت نظامی و سیاسی خودشان نیست.»

سینما به مثابه سنگری برای حقیقت

این کارگردان با بیان اینکه ظرفیت‌های هنریِ فیلم داستانی برای ایجاد «همذات‌پنداری» در مخاطب بسیار فراتر از مستند است، گفت: «مخاطب وقتی به دل قصه می‌رود، موقعیت‌ها را با تمام وجود لمس می‌کند. در واقع هنر می‌تواند مسیر صحیح و ایدئولوژی اصیل را به مخاطب نشان دهد. هنگام نگارش این فیلم‌نامه، بارها تحت تأثیر عمقِ فاجعه قرار گرفتم و اشک ریختم.»

شیروانیان در تحلیل وضعیت سیاسی جنگ و نقش نیروهای مسلح، تأکید کرد: «چهار رکن نیروی ارتش در کنار سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، دژ مستحکمی در برابر استکبار هستند. اتحاد این نیروها با صبر و استقامت مردم، هیمنه آمریکا و اسرائیل را در هم شکست. کتمان این حقیقتِ تاریخی، ضد آرمان‌های بشری است و هیچ توجیهی برای دفاع از دشمن – چه از سوی افراد عادی و چه هنرمندان – وجود ندارد.»

انتقاد صریح از اپوزیسیون منفعل

کارگردان «صفر یک» با انتقاد تند از چهره‌هایی نظیر رضا پهلوی، وی را فردی بی‌کفایت و وطن‌فروش توصیف کرد که دغدغه‌ای جز حفظ منافع شخصی‌اش ندارد. او تصریح کرد: «کسی که مدعی وطن‌پرستی است اما در برابر اهانت به خاک ایران و داغ‌دیدن خانواده‌های ایرانی سکوت می‌کند، هرگز نمی‌تواند خود را ایرانی بداند.»

وی افزود: «همه شهدا و جانبازان ما، جان خود را کف دست گرفتند تا پرچم جمهوری اسلامی ایران برافراشته بماند. ایران همان کشوری است که برای حفظ آن ۱۹۰ هزار شهید دادیم و حق به گردن ماست که از این آرمان‌ها دفاع کنیم.»

چالش‌های تولید و افق نمایش

شیروانیان درباره دشواری‌های پیش‌تولید این اثر گفت: «بازسازی لوکیشن‌های آسیب‌دیده از جنگ به شکلی که اصالت خود را حفظ کنند و همچنین آموزش بازیگران غیرحرفه‌ای برای انتقال حس واقعیِ موقعیت‌های جنگی، از چالش‌های اصلی ماست که زمان‌بر شده است.»

برنامه تیم تولید «صفر یک»، حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی برای نمایش این قصه بکر است. کارگردان این اثر در پایان، فیلم خود را به «رهبر شهید، فرماندهان و سربازانِ حافظِ امنیت، کودکانِ مدرسه میناب و تمامی خانواده‌هایی که در راه وطن، عزیزانشان را فدا کردند» تقدیم کرد و آن را ادای دینی به تاریخ و آرمان‌های ایران اسلامی دانست.